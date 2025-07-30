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Стиль життя

30 липня 2025 року: апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших — що сьогодні не можна робити

Фото: Getty Images

Сьогодні не можна лінуватися, переїдати і пити алкоголь.

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Що сталося 30 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70 Сила і Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Незабаром Сила став єпископом у Коринті, а Силуан — у Фессалоніці. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.

Що не можна робити 30 липня:

  • лінуватися;
  • переїдати і пити алкоголь;
  • укладати важливі угоди.

Народні прикмети та повір'я:

  • перед світанком яскраво мерехтять зірки — буде багато опадів;
  • павутина літає в повітрі — буде сонячно;
  • вітряно і йде дощ — така погода протримається довго;
  • іній на деревах — озимі дадуть гарний урожай;
  • мухи кусаються — чекайте дощу;
  • кішка часто вмивається — до гарної погоди.

День ангела святкують:

Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.

Народилися 30 липня:

1863 рік — Генрі Форд, американський промисловець, засновник корпорації Ford;

1947 рік — Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор і державний діяч австрійського походження.

Також цього дня:

1502 рік — Христофор Колумб уперше зустрічає представників народу майя;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.