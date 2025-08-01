"Не бійся заходити на вечерю": Ентоні Гопкінс потролив Кім Кардаш'ян сценою з "Мовчання ягнят"

87-річний оскароносний британський актор сер Ентоні Гопкінс смішно прорекламував нову безшовну пов'язку для обличчя з ефектом ліфтингу Seamless Sculpt Face Wrap Кім Кардаш'ян з її лінії коригувальної білизни Skims.

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Відео, у якому легенда Голлівуду тролить Кім, він опублікував у себе в Instagram.

Гопкінс зображений у пов'язці на підборідді, шиї та вухах.

"Привіт, Кім, я вже почуваюся на 10 років молодшим", — каже він із тією ж інтонацією, що й доктор Ганнібал Лектер, коли вимовляв свої репліки у фільмі "Мовчання ягнят".

Потім він видає той же звук плямкання, що Ганнібал видавав Кларисі (Джоді Фостер), коли розповідав їй про те, як він їв чиюсь печінку з бобами фава і гарним к'янті.

"Прощавай!" — завершує відео Гопкінс, спрямовуючи в камеру той же нервуючий погляд, який він використовував у своїй оскароносній ролі в психологічному хоррорі 1991 року.

Валлійський актор позначив Кардаш'ян і підписав ролик: "Спасибі, Кім. Не бійся заходити до нас на вечерю".

Пов'язка Seamless Sculpt Face Wrap виготовлена з поліаміду й еластану і, як стверджується, "просякнута колагеновими нитками" для підтримки щелепи, а також має застібки-липучки у верхній частині й на потилиці для "повсякденного носіння".

Пов'язка з ефектом ліфтингу від Кім Крадашьян Фото: Instagram/SKIMS

Багато хто в коментарях уже порівняв новий продукт із маскою Ганнібала, згадавши дотепний гумор Гопкінса.

У "Мовчанні ягнят" Кларисса, стажист ФБР, допитує Ганнібала Лектера, блискучого, але божевільного в кримінальному плані психіатра-канібала. Вона зав'язує непростий контакт із Ганнібалом, поки той перебуває у в'язниці, щоб використати його проникливість для пошуку серійного вбивці, який перебуває на волі.

Той самий культовий чавкаючий звук Ганнібала (наприкінці відео)

Гопкінс отримав "Оскар" за цю роль у категорії "Найкращий актор", а не "Найкращий актор другого плану", незважаючи на те, що його екранний час становив менше ніж 25 хвилин.

В одній зі знаменитих сцен Ганнібала перевозять і викочують з літака в наморднику, який і нагадав користувачам схожу пов'язку Кім.

Намордник, у якому Ганнібала Лектера перевозили Фото: Кадр из фильма

Відео стало вірусним, і Кардаш'ян просто не могла не відреагувати на нього. Кім перепостила відео Гопкінса у своїй історії в Instagram і написала: "Я КРИЧУ!!!!!".

Кім Кардашьян "кричить" через жарт Гопкінса Фото: Скриншот

Її сестра, 41-річна Хлоя Кардаш'ян, схоже, теж розвеселилася, написавши у своїй історії: "Я кричу!!!!! Погнали @skims @kimkardashian".

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