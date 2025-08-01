"Не бійся заходити на вечерю": Ентоні Гопкінс потролив Кім Кардаш'ян сценою з "Мовчання ягнят"
87-річний оскароносний британський актор сер Ентоні Гопкінс смішно прорекламував нову безшовну пов'язку для обличчя з ефектом ліфтингу Seamless Sculpt Face Wrap Кім Кардаш'ян з її лінії коригувальної білизни Skims.
Відео, у якому легенда Голлівуду тролить Кім, він опублікував у себе в Instagram.
Гопкінс зображений у пов'язці на підборідді, шиї та вухах.
"Привіт, Кім, я вже почуваюся на 10 років молодшим", — каже він із тією ж інтонацією, що й доктор Ганнібал Лектер, коли вимовляв свої репліки у фільмі "Мовчання ягнят".
Потім він видає той же звук плямкання, що Ганнібал видавав Кларисі (Джоді Фостер), коли розповідав їй про те, як він їв чиюсь печінку з бобами фава і гарним к'янті.
"Прощавай!" — завершує відео Гопкінс, спрямовуючи в камеру той же нервуючий погляд, який він використовував у своїй оскароносній ролі в психологічному хоррорі 1991 року.
Валлійський актор позначив Кардаш'ян і підписав ролик: "Спасибі, Кім. Не бійся заходити до нас на вечерю".
Пов'язка Seamless Sculpt Face Wrap виготовлена з поліаміду й еластану і, як стверджується, "просякнута колагеновими нитками" для підтримки щелепи, а також має застібки-липучки у верхній частині й на потилиці для "повсякденного носіння".
Багато хто в коментарях уже порівняв новий продукт із маскою Ганнібала, згадавши дотепний гумор Гопкінса.
У "Мовчанні ягнят" Кларисса, стажист ФБР, допитує Ганнібала Лектера, блискучого, але божевільного в кримінальному плані психіатра-канібала. Вона зав'язує непростий контакт із Ганнібалом, поки той перебуває у в'язниці, щоб використати його проникливість для пошуку серійного вбивці, який перебуває на волі.
Гопкінс отримав "Оскар" за цю роль у категорії "Найкращий актор", а не "Найкращий актор другого плану", незважаючи на те, що його екранний час становив менше ніж 25 хвилин.
В одній зі знаменитих сцен Ганнібала перевозять і викочують з літака в наморднику, який і нагадав користувачам схожу пов'язку Кім.
Відео стало вірусним, і Кардаш'ян просто не могла не відреагувати на нього. Кім перепостила відео Гопкінса у своїй історії в Instagram і написала: "Я КРИЧУ!!!!!".
Її сестра, 41-річна Хлоя Кардаш'ян, схоже, теж розвеселилася, написавши у своїй історії: "Я кричу!!!!! Погнали @skims @kimkardashian".
Раніше Фокус писав, що:
- Ентоні Гопкінс розповів, як майже 50 років тому переміг залежність.
- Сер Ентоні Гопкінс розповів про свою найбезглуздішу акторську гру.
Ми також розповідали, що не так із серіалом про Стародавній Рим з Ентоні Гопкінсом у ролі імператора.