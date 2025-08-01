"Не бойся заходить на ужин": Энтони Хопкинс потроллил Ким Кардашьян сценой из "Молчания ягнят"

87-летний оскароносный британский актер сэр Энтони Хопкинс смешно прорекламировал новую бесшовную повязку для лица с эффектом лифтинга Seamless Sculpt Face Wrap Ким Кардашьян из её линии корректирующего белья Skims.

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Видео, в котом легенда Голливуда троллит Ким, он опубликовал у себя в Instagram.

Хопкинс запечатлен в повязке на подбородке, шее и ушах.

"Привет, Ким, я уже чувствую себя на 10 лет моложе", — говорит он с той же интонацией, что и доктор Ганнибал Лектер, когда произносил свои реплики в фильме "Молчание ягнят".

Затем он издает тот же чавкающий звук, который Ганнибал издавал Клариссе (Джоди Фостер), рассказав ей о том, как он ел чью-то печень с бобами фава и хорошим кьянти.

"Прощай!" — завершает видео Хопкинс, устремляя в камеру тот же нервирующий взгляд, который он использовал в своей оскароносной роли в психологическом хорроре 1991 года.

Валлийский актер отметил Кардашьян и подписал ролик: "Спасибо, Ким. Не бойся заходить к нам на ужин".

Повязка Seamless Sculpt Face Wrap изготовлена из полиамида и эластана и, как утверждается, "пропитана коллагеновыми нитями" для поддержки челюсти, а также имеет застежки-липучки в верхней части и на затылке для "повседневного ношения".

Повязка с эффектом лифтинга от Ким Крадашьян Фото: Instagram/SKIMS

Многие в комментариях уже сравнили новый продукт с маской Ганнибала, отметив остроумный юмор Хопкинса..

В "Молчании ягнят" Кларисса, стажер ФБР, допрашивает Ганнибала Лектера, блестящего, но безумного в криминальном плане психиатра-каннибала. Она завязывает непростой контакт с Ганнибалом, пока тот находится в тюрьме, чтобы использовать его проницательность для поиска серийного убийцы, который находится на свободе.

Тот самый культовый чавкающий звук Ганнибала (в конце видео)

Хопкинс получил "Оскар" за эту роль в категории "Лучший актер", а не "Лучший актер второго плана", несмотря на то, что его экранное время составило менее 25 минут.

В одной из знаменитых сцен Ганнибала перевозят и выкатывают из самолета в наморднике, который и напомнил пользователям эту самую повязку Ким.

Намордник, в котором Ганнибала Лектера перевозили Фото: Кадр из фильма

Видео стало вирусным, и Кардашьян просто не могла не отреагировать на него. Ким перепостила видео Хопкинса в своей истории в Instagram и написала: "Я КРИЧУ!!!!!".

Ким Крдашьян "кричит" из-за шутки Хопкинса Фото: Скриншот

Ее сестра, 41-летняя Хлоя Кардашьян, похоже, тоже развеселилась, написав в своей истории: "Я кричу!!!!! Погнали @skims @kimkardashian".

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