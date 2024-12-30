"Было так весело": Энтони Хопкинс рассказал, как почти 50 лет назад победил зависимость

Сэр Энтони Хопкинс рассказал, что 49 лет назад попал в ДТП и едва не погиб. Актер понял, что у него есть зависимость, а потому обратился за помощью.

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Культовый британский актер Сэр Энтони Хопкинс накануне своего Дня рождения рассказал, как он уже почти 50 лет продолжает оставаться трезвым. Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram.

Актер записал небольшой ролик под названием "Однажды в жизни. 49 лет назад. Жизнь как сессия". В нем сэр Энтони рассказал, как он преодолел пагубную привычку, которая едва не стоила ему жизни.

"Сегодня 49 лет назад, как я завязал", — сказал Хопкинс, добавив детали, что заставило изменить свою жизнь.

Актер рассказал, что ему "было так весело", когда любил употребить лишнего. Так было, пока "попал в большую-большую беду", когда сел за руль навеселе и чудом не погиб, а также не мог "ничего вспомнить".

"В тот роковой день я понял, что нуждаюсь в помощи, поэтому я ее получил. Я позвонил группе таких же людей, как я, алкоголиков. Вот так все было. [Сейчас я] трезв", — признается сэр Хопкинс.

По словам актера, что развлекаться является отличным решением, а выпивать в меру тоже, и если "у вас есть проблемы с выпивкой, тогда есть помощь".

"Одного я не осознавал — я не уникален. Вокруг тысячи таких, как я — я протрезвел и, как это скучно звучит, но я прожил замечательную жизнь. Они [кинопродюсеры и режиссеры — ред.] все еще нанимают меня, они все еще дают мне работу. Через два дня мне исполнится 87. Я праздную свою долгую жизнь — неожиданно долгую жизнь", — признается актер.

Напомним, Фокус рассказывал, как сэр Энтони Хопкинс поделился милыми снимками африканских кошек. Актер известен своей любовью к животным. С его помощью был снят документальный фильм "Лапы войны".

Также мы рассказывали, как Хопкинс порадовал поклонников зажигательным танцем на кухне. Несмотря на свой почтенный возраст, актер обожает готовить и сопровождать кулинарные шедевры активными танцами.