"Було так весело": Ентоні Гопкінс розповів, як майже 50 років тому переміг залежність

Сер Ентоні Гопкінс розповів, що 49 років тому потрапив у ДТП і ледве не загинув. Актор зрозумів, що в нього є залежність, а тому звернувся за допомогою.

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Культовий британський актор Сер Ентоні Гопкінс напередодні свого Дня народження розповів, як він уже майже 50 років продовжує залишатися тверезим. Про це він розповів у відео на своїй сторінці в Instagram.

Актор записав невеликий ролик під назвою "Одного разу в житті. 49 років тому. Життя як сесія". У ньому сер Ентоні розповів, як він подолав пагубну звичку, яка ледь не коштувала йому життя.

"Сьогодні 49 років тому, як я зав'язав", — сказав Гопкінс, додавши деталі, що змусило змінити своє життя.

Актор розповів, що йому "було так весело", коли любив вжити зайвого. Так було, аж допоки "потрапив у велику-велику біду", коли сів за кермо напідпитку і дивом не загинув, а також не міг "нічого пригадати".

"У той фатальний день я зрозумів, що потребую допомоги, тому я її отримав. Я зателефонував групі таких же людей, як я, алкоголіків. Ось так все було. [Нині я] тверезий", — зізнається сер Гопкінс.

За словами актора, що розважатися є чудовим рішенням, а випивати в міру теж, та якщо "у вас є проблеми з випивкою, тоді є допомога".

"Одного я не усвідомлював — я не унікальний. Навколо тисячі таких, як я – я протверезів і, як це нудно звучить, але я прожив чудове життя. Вони [кінопродюсери та режисери — ред.] все ще наймають мене, вони все ще дають мені роботу. За два дні мені виповниться 87. Я святкую своє довге життя – несподівано довге життя", — зізнається актор.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як сер Ентоні Гопкінс поділився милими знімками африканських кішок. Актор відомий своєю любов'ю до тварин. З його допомогою було знято документальний фільм "Лапи війни".

Також ми розповідали, як Гопкінс порадував шанувальників запальним танцем на кухні. Попри свій поважний вік, актор обожнює готувати та супроводжувати кулінарні шедеври активними танцями.