"Обреченные на смерть". Что не так с сериалом о древнем Риме с Энтони Хопкинсом в роли императора

Почему дорогостоящий американский пеплум "Обреченные на смерть" выглядит дешево.

Related video

Распиаренный сериал Peacock "Обреченные на смерть" за $140 млн с Энтони Хопкинсом претендует на главный провал лета. В те несколько минут, что Хопкинс изображает уже готового отойти в мир иной императора Веспасиана, актер напоминает механическую говорящую куклу. Ему под стать и компьютерный лев-гигант, терзающий гладиаторов на глазах нарисованной на планшете публики. Никому из героев не сочувствуешь, потому что они шаблонны и заняты выживанием любой ценой. Единственное, что качественно сделано, — гладиаторские бои, спортивная подготовка на уровне. Чего не скажешь о режиссуре, актерской игре и сценарии. Так до конца 10-й серии и непонятно: что же хотели нам всем этим сообщить создатели?

19 июля вышел распиаренный американский сериал стриминговой платформы Peacock "Обреченные на смерть" (Those About to Die) с бюджетом в $140 млн. Это как бы классический пеплум. Рекламировались о нем два факта. Первый, что в сериале играет легенда мирового кино — 86-летний британский актер Энтони Хопкинс — в роли римского императора Веспасиана (Фокус недавно с восхищением писал о премьерном фильме с британцем "Одна жизнь"). Причем был распространен постер "Обреченных на смерть" с Энтони Хопкинсом, где у его императора глаза зловеще горят, в точности, как у доктора-людоеда Ганнибала Лектера из легендарного фильма "Молчание ягнят" (1991). А второй факт, что картина сделана по мотивам одноименной книги американца Дэниела П. Манникса 1958 года — той самой, что вдохновила Дэвида Францони на создание блестящего сценария для суперхита Ридли Скотта "Гладиатор" (2000) с Расселом Кроу.

Энтони Хопкинс — Веспасиан. Императорский бюст

После просмотра можно сказать, что участие в сериале Хопкинса, мягко выражаясь, несколько преувеличено. Буквально несколько минут в первых двух сериях. В остальных восьми эпизодах сэр Энтони участвовал только в виде мраморного бюста. Да, честно говоря, он и в первых двух сериях по экспрессии не сильно отличался от памятника своему персонажу.

Престарелый император должен был сделать выбор между двумя своими сыновьями — старшим Титом Флавием (Том Хьюз) и младшим Домицианом (Джоджо Макари). Один был военным триумфатором, второй — умелым политическим манипулятором. Однако речи Энтони Хопкинса в роли отца-императора о "будущем Рима" в фильме воспринимаются как просто обязательный набор фраз. Вроде речей пожилого генсека Леонида Брежнева о "социалистическом лагере стран". Виной тому самочувствие Хопкинса или же отсутствие внятного посыла от режиссера — неизвестно.

Что касается книги "Обреченные на смерть", не читал, но разница в качестве фильма "Гладиатор" и нового сериала — существенна. Что помешало сценаристу и шоураннеру проекта Роберту Родэту ("Спасти рядового Райана") сделать увлекательную историю, отталкиваясь от той же книжки, тоже неясно? Здесь кроется главная неудача сериала. В оправдание отмечу только, что "Гладиатор" попал в производственный ад и его сценарий несколько раз переписывали. Но зато на выходе публику ждал фильм, близкий к шедевру. Где понятный протагонист — полководец Максимус, который потерял семью, стал гладиатором и все свои военные умения изобретательно проявил на арене Колизея. Да еще и отомстил императору-подонку Коммоду, которого классно сыграл Хоакин Феникс: его искренне ненавидели все зрители.

Здесь же совершенно непонятно, с кем связывать своим симпатии? Не спасла сценарную невнятицу режиссура немца Марко Кройцпайнтнера ("Тела") и более опытного Роланда Эммериха, умевшего снимать масштабные побоища вроде "Дня Независимости". Возможно, последний и отвечал только за зрелищную сторону дела, к которой меньше всего вопросов.

Гладиаторы, скачки и римский тотализатор

По сюжету на дворе 79-й год н. э. Главный герой Тенакс (Иван Реон) — хозяин таверны и тотализатора, где ставят на скачки на колесницах. Он вылез из грязи в князи и не намерен останавливаться. Его честолюбие — двигатель развития событий.

Главный герой – Тенакс (Иван Реон)

За гонки отвечают четыре олигархические фракции патрициев (синие, белые и т. д.), поставляющие своих коней и наездников. Тенакс переманивает звезду скачек Скорпа (Димитрий Леонидас) под создание пятой фракции — золотой, заручившись тайным покровительством Домициана — психопата, манипулятора, азартного игрока и гея. Кстати, романтической линии в сериале тоже нет, кроме отношений Домициана со своим юным партнером. Так что, девушки, чего-то вроде любви Клепатры к Цезарю и Марку Антонию вы тут не найдете.

Создание и продвижение золотой фракции — стержень сериала, но к нему навешивается еще целых ворох второстепенных сюжетных линий, за которыми еле успеваешь следить.

Это история некоей Калы (Сара Мартиниш) — небедной нумидийской купчихи из Африки, где бесчинствовали римские легионеры. Две дочери Калы попали в рабство, когда прирезали насильника-легионера. Младшая оказывается у сенатора: его жена купила девственницу на рынке — супругу для развлечений. А старшая — к Тенаксу. Сын Калы Кваме (Мо Хашим) — охотник на львов и воин — очутился в Колизее, который все называют Большим цирком. Кала переживает за свою семью и пытается вытащить их всех из рабства.

Клубок змей

Параллельно идут интриги и возня вокруг трона. Домициан провоцирует голодный бунт, чтобы досадить брату Титу. У того умная фаворитка — еврейская царица. Недавно Тит вернулся из Иудеи, где потопил в крови еврейское восстание против римлян, разрушив Иерусалим. И заставил пленных евреев строить Колизей и прочие имперские сооружения. Евреи, соответственно, неприязненно относятся к соплеменнице, живущей с тираном. Этим тоже можно воспользоваться — для интриг.

Авторам из-за такого большого количества персонажей некогда обрисовывать характеры — герои проносятся вихрем перед глазами зрителя, который никак не может решить: кто же тут положительные типы, а кто отрицательные?

Тот же Тенакс совершает достаточное количество всякой дряни, что не очень-то вызывает сочувствие. Более цельный Тит Тома Хьюза вроде бы вызывает симпатии, но тоже иной раз опустит палец в Большом цирке, дабы добить вполне приличного бойца, и думаешь: "Что за козел?".

Сценарист словно обрисовывает клубок змей, и ни за кого из них болеть душой не получается. Это — помимо общей смазанности всех действующих лиц — жирный минус сериала. Если ты не переживаешь за кого-то, ты в принципе не испытываешь эмоций.

Древний Рим: поножовщина во дворцах и на манеже

Но на безрыбье и рак рыба. Неожиданно в фильме главным протагонистом стал гладиатор Кваме: у этого африканского охотника на львов и принципы есть, и искренность и неравнодушие. И все это умножено на реальное умение побеждать в схватках!

К этому плюсу добавляется второй — лучшее, что есть в этой картине — гладиаторские бои. Да, они не слишком изобретательны (какой был могучий бой в "Гладиаторе" на колесницах!), но на высоком, можно сказать, спортивном уровне. Главная звезда этих боев — именно Кваме в исполнении Мо Хашима.

Гладиатор Кваме в исполнении актера Мо Хашима

Можно похвалить за актерскую игру и Джоджо Макари за его Домициана. Однако уж очень его персонаж маньячен — он отличается даже психически-нездоровыми ужимками, хотя вроде бы не одиозный Калигула перед нами. Но тип хотя бы ярок. И, как раз по совершенно иезуитской логике сериала, единственный, кто открыто к этому антагонисту проявляет явную враждебность, — все тот же второстепенный Кваме.

Джоджо Макари в роли Домициана

Юмор — тоже ниже ватерлинии. Пример? Пожалуйста.

Звезда скачек Скорп, которого не взяли обратно в команду синих, кричит интриганке — жене сенатора: "Идите вы на хрен, проклятые уроженцы Рима!". А она, коварно улыбнувшись, тут же, как бы издеваясь, полезла совокупляться с мужем-сенатором в присутствии полутора десятков человек: "Воспользуюсь твоим советом!". Смешно? Шутка скорее достойная немецкой порнографии, но не пеплума с претензией на эпичность.

То же можно сказать и о белом компьютерном льве-гиганте, который всех жрал без разбора. Авторы, это же не мультфильм? Компьютерные скачки, за которыми следят компьютерные зрители, тоже не добавляют картине очков.

Поножовщины в сериале дико много, но это, как ни странно, единственное, что выглядит там убедительно — особенно на манеже Большого цирка. Хоть проматывай — до гладиаторских разборок!