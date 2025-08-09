"Ти маєш жити своїм життям": донька Галка Гогана розкрила його останні слова

Брук Хоган, дочка легендарного рестлера Халка Хогана, розповіла про останню зустріч зі своїм батьком незадовго до його смерті.

Зірка реаліті-шоу, телеведуча, співачка і дизайнерка Брук Гоган розповіла про свою останню розмову з батьком, яка виявилася досить прохолодною, пише видання Mirror.

В інтерв'ю 37-річна жінка пояснила, що їй не подобалися деякі люди, які останнім часом перебували поруч із ним. Брук абсолютно не довіряла окремим представникам "свити" свого батька, однак вона додала, що це зауваження не стосується третьої дружини рестлера Скай Дейлі, з якою актор одружився у вересні 2023 року.

Коли Брук порадила батькові уважно придивитися до свого найближчого оточення, він, за її словами, відсторонився.

"Ну, думаю, ти маєш жити своїм життям, а я — своїм", — передає слова свого батька Брук Хоган, які, як виявилося, стали останніми для них обох.

Брук не була присутня на похороні батька, але вшанувала його пам'ять, взявши своїх близнюків Олівера Ендрю і Моллі Джин та чоловіка, колишнього гравця НХЛ Стівена Олескі на пляж у Флориді.

"Татку, ми вшанували тебе найпростішим способом, який був мені до душі. Ми взяли наших малюків на пляж і занурили їх у ту саму солону воду, яку ти так любив", — написала вона.

Нагадаємо, американський актор і рестлер Халк Гоган помер 24 липня на 71 році життя.

Актор був затятим прихильником Дональда Трампа і навіть розірвав на собі майку під час виступу на Національному з'їзді Республіканської партії.