"Ты должна жить своей жизнью": дочь Халка Хогана раскрыла его последние слова

Брук Хоган, дочь легендарного рестлера Халка Хогана, рассказала о последней встрече со своим отцом незадолго до его смерти.

Звезда реалити-шоу, телеведущая, певица и дизайнер Брук Хоган рассказала о своем последнем разговоре с отцом, который оказался довольно прохладным, пишет издание Mirror.

В интервью 37-летняя женщина объяснила, что ей не нравились некоторые люди, которые в последнее время находились рядом с ним. Брук совершенно не доверяла отдельным представителям "свиты" своего отца, однако она добавила, что это замечание не относится третьей жене рестлера Скай Дейли, с которой актер сочетался браком в сентябре 2023 года.

Когда Брук посоветовала отцу внимательно присмотреться к своему ближайшему окружению, он, по ее словам, отстранился.

"Ну, думаю, ты должна жить своей жизнью, а я — своей", — передает слова своего отца Брук Хоган, которые, как оказалось, стали последними для них обоих.

Брук не присутствовала на похоронах отца, но почтила его память, взяв своих близнецов Оливера Эндрю и Молли Джин и мужа, бывшего игрока НХЛ Стивена Олески на пляж во Флориде.

"Папочка, мы почтили тебя самым простым способом, который был мне по душе. Мы взяли наших малышей на пляж и окунули их в ту же соленую воду, которую ты так любил", — написала она.

Напомним, американский актер и рестлер Халк Хоган умер 24 июля на 71 году жизни.

Актер был ярым сторонником Дональда Трампа и даже разорвал на себе майку во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии.