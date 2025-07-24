Умер американский рестлер и актер Халк Хоган: что говорит семья

На 71 году умер американский актер и рестлер Халк Хоган (Hulk Hogan). Актер известен эпатажным поведением, яркими поединками и выразительными ролями в фильмах "Спасатели Малибу", "Мистер Няня", "Гремлины 2".

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Издание TMZ первым сообщило о трагическом событии. Выяснилось, что в поместье актера вызвали медиков, но они констатировали смерть Халка Хогана, говорится в статье.

Медиа не уточнило, откуда узнали о смерти рестлера. Сообщается, что утром 24 июля возле поместья в Клирвотере (Флорида) заметили большое количество автомобилей скорой помощи и полиции. В какой-то момент из дома вынесли носилки с Халком. Между тем операторы медицинской службы заявили, что вызов касался "остановки сердца".

В статье напомнили о двух инцидентах со здоровьем 71-летнего актера, которые произошли в течение нескольких последних месяцев. В частности, в июле жена Скай прокомментировала информацию медиа о том, что ее муж якобы находится в коме. По ее словам, это все слухи, а на самом деле Халк восстанавливался после операции и имел "крепкое сердце". В июне TMZ написало, что рестлер оказался на "смертном одре", но и это опровергли: он якобы "восстанавливался после операции на шее".

Халк Хоган умер — детали

Последнее сообщение на странице Instargam рестлера опубликовано 23 июля. Пока нет подтверждения его смерти, но поклонники уже начали оставлять сообщения со словами скорби.

"ПОКОЙСЯ С МИРОМ, БРАТ!!! НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА! Покойся с миром брат", — написали люди.

Халк Хоган умер — слова скорби поклонников 24 июля 2025 года Фото: Скриншот

На странице Intsgram Скай Хоган нет информации о смерти мужчины. Последнее свежее сообщение появилось пять недель назад и не касалось его здоровья.

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