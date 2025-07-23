Кладут цветы и плачут: как звезды и поклонники прощаются с Оззи Осборном (фото, видео)

В Бирмингеме в Великобритании устроили импровизированное прощание с рок-легендой Оззи Осборном, который в последний раз вышел на сцену именно в этом городе. На противоположной стороне планеты, в Лос-Анджелесе, звезда на Аллее славы покрылась цветами и свечами. На событие откликнулись группы Aerosmith и ACDC, слова скорби написал музыкант Элтон Джон.

Related video

Поклонники Оззи Осборна вспоминают о нем в соцсетях, несут памятные вещи на импровизированные мемориалы в Британии и в США, рассказало агентство Reuters. На видео с улиц Бирмингема — мужчины и женщины всех возрастов, которые отдают дань уважения рок-легенде. Британцы, которых встретили журналисты, были уверены, что фронтмен Black Sabbath, хоть и ездил с концертами по всему миру, никогда не забывал место своего рождения.

Оззи Осборн умер — прощание с музыкантом в Бирмингеме

Тем временем в Лос-Анджелесе поклонники покрыли цветами и свечами звезду Осборна на Аллее славы. На фото, опубликованное порталом Planet Rock, видим, что кусок тротуара превратили в мемориал. На портале напомнили, что музыкант около 20 лет провел на побережье Калифорнии.

"В Лос-Анджелесе, где Оззи Осборн прожил более двух десятилетий, звезда "Князя тьмы" на Голливудской аллее славы стала постоянно растущей святыней покойной великой легенды Black Sabbath", — говорится в статье.

Оззи Осборн умер — мемориал в Лос-Анджелесе на Голливудской аллее славы Фото: X (Twitter)

BBC собрало реакции музыкантов и известных исполнителей на смерть Оззи Осборна. Например, соучредитель Black Sabbath Тони Айомми и басист Хизер Батлер написали в Instagram, что "потеряли брата". Кроме того, Айоми заявил, что рад последнему концерту, который состоялся три недели назад, поскольку его друг был счастлив.

"Он любил то, что делал, он любил музыку, он любил играть вместе. Было прекрасно снова быть со всеми ребятами, в атмосфере, и это было прекрасно для Оззи, потому что он действительно хотел этого сделать, он чувствовал себя там как дома", — привело медиа слова музыканта.

Оззи Осборн умер — детали

На смерть Осборна откликнулась рок-группа Aerosmith. Музыканты заявили, что скорбят из-за потери коллеги, и всегда будут помнить его вклад в развитие рок-музыки.

"Нам больно слышать о смерти нашего рок-брата, Оззи Осборна. Голос, который навсегда изменил музыку. Оззи переосмыслил значение тяжелого музыкального жанра. Он делал все это с душой, упорством и тем диким духом, который мог принести только он", — говорится в сообщении Aerosmith.

Несколько слов скорби написала группа ACDC, которые также испытывают боль утраты.

"Так грустно! Большая потеря для всех, кто его любил", — заявили музыканты.

Также отыскалась реакция британского певца и музыканта Элтона Джона. На странице Instagram появилось их совместное фото, а фронтмена Black Sabbath назвали "первопроходцем".

"Так грустно слышать новость о смерти Оззи Осборна. Он был дорогим другом и огромным первопроходцем, который обеспечил себе место в пантеоне рок-богов — настоящая легенда. Он также был одним из самых смешных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду очень скучать по нему", — написал певец.

Украинский музыкант Женя Галич, солист группы O.Torvald, в stories опубликовал лаконичную благодарность легенде.

Оззи Осборн умер — реакция Aerosmith Оззи Осборн умер — реакция ACDC Оззи Осборн умер — реакция Элтона Джона Оззи Осборн умер — реакция Жени Галича

Отметим, Оззи Осборн — британский музыкант, фронтмен рок-группы Black Sabbath, умерший в возрасте 76 лет в Бирмингеме. О смерти музыканта сообщила семья. Медиа напомнили, что последние несколько лет Осборн страдал от болезни Паркинсона.

Напоминаем, Фокус писал о последнем выходе на сцену Оззи Осборна, который состоялся 6 июля в Бирмингеме.