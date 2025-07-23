Кладуть квіти та плачуть: як зірки та шанувальники прощаються з Оззі Осборном (фото, відео)

У Бірмінгемі у Великій Британії влаштували імпровізоване прощання з рок-легендою Оззі Осборном, який востаннє вийшов на сцену саме у цьому місті. На протилежному боці планети, у Лос-Анджелесі, зірка на Алеї слави вкрилась квітами та свічками. На подію відгукнулись гурти Aerosmith та ACDC, слова скорботи написав музикант Елтон Джон.

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Шанувальники Оззі Осборна згадують про нього у соцмережах, несуть пам'ятні речі на імпровізовані меморіали у Британії та в США, розповіло агентство Reuters. На відео з вулиць Бірмінгема — чоловіки та жінки різного віку, які віддають шану рок-легенді. Британці, яких зустріли журналісти, були впевнені, що фронтмен Black Sabbath, хоч і їздив з концертами по всьому світу, ніколи не забував місце свого народження.

Оззі Осборн помер — прощання з музикантом у Бірмінгемі

Тим часом у Лос-Анджелесі шанувальники вкрили квітами та свічками зірку Осборна на Алеї слави. На фото, опубліковане порталом Planet Rock, бачимо, що шматок тротуару перетворили в меморіал. На порталі нагадали, що музикант близько 20 років провів на узбережжі Каліфорнії.

"У Лос-Анджелесі, де Оззі Осборн прожив понад два десятиліття, зірка "Князя темряви" на Голлівудській алеї слави стала постійно зростаючою святинею покійної великої легенди Black Sabbath", — ідеться у статті.

Оззі Осборн помер — меморіал у Лос-Анджелесі на Голівудській алеї слави Фото: X (Twitter)

BBC зібрало реакції музикантів та відомих виконавців на смерть Оззі Осборна. Наприклад, співзасновник Black Sabbath Тоні Айоммі та басист Гізер Батлер написали в Instagram, що "втратили брата". Крім того, Аййомі заявив, що радий останньому концерту, який відбувся три тижні тому, оскільки його друг був щасливий.

"Він любив те, що робив, він любив музику, він любив грати разом. Було чудово знову бути з усіма хлопцями, в атмосфері, і це було чудово для Оззі, бо він справді хотів цього зробити, він почувався там як удома", — навело медіа слова музиканта.

Оззі Осборн помер — деталі

На смерть Осборна відгукнувся рок-гурт Aerosmith. Музиканти заявили, що сумують через втрату колеги, і завжди пам'ятатимуть його вклад у розвиток рок-музики.

"Нам боляче чути про смерть нашого рок-брата, Оззі Осборна. Голос, який назавжди змінив музику. Оззі переосмислив значення важкого музичного жанру. Він робив усе це з душею, завзяттям та тим диким духом, який міг принести лише він", — ідеться у дописі Aerosmith.

Кілька слів скорботи написав гурт ACDC, які також відчувають біль втрати.

"Так сумно! Велика втрата для всіх, хто його любив", — заявили музиканти.

Також відшукалась реакція британського співака та музиканта Елтона Джона. На сторінці Instagram з'явилось їхнє спільне фото, а фронтмена Black Sabbath назвали "першопрохідцем".

"Так сумно чути новину про смерть Оззі Осборна. Він був дорогим другом і величезним першопрохідцем, який забезпечив собі місце в пантеоні рок-богів — справжня легенда. Він також був одним із найсмішніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Я буду дуже сумувати за ним", — написав співак.

Український музикант Женя Галіч, соліст гурту O.Torvald, у stories опублікував лаконічну подяку легенді.

Оззі Осборн помер - реакція Aerosmith Оззі Осборн помер - реакція ACDC Оззі Осборн помер - реакція Елтона Джона Оззі Осборн помер - реакція Жені Галіча

Зазначимо, Оззі Осборн — британський музикант, фронтмен рок-гурту Black Sabbath, який помер у віці 76 років у Бірмінгемі. Про смерть музиканта повідомила родина. Медіа нагадали, що останні кілька років Осборн потерпав від хвороби Паркінсона.

Нагадуємо, Фокус писав про останній вихід на сцену Оззі Осборна, який відбувся 6 липня у Бірмінгемі.