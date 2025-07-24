Помер американський рестлер та актор Халк Хоган: що каже родина

На 71 році помер американський актор та рестлер Галк Гоґан (Hulk Hogan або Халк Хоган). Актор відомий епатажною поведінкою, яскравими поєдинками та виразними ролями у фільмах "Рятувальники Малібу", "Містер Няня", "Гремліни 2".

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Видання TMZ першим повідомило про трагічну подію. З'ясувалось, що у маєток актора викликали медиків, але вони констатували смерть Халка Хогана, ідеться у статі.

Медіа не уточнило, звідки дізнались про смерть рестлера. Повідомляється, що зранку 24 липня біля маєтку у Клірвотері (Флорида) помітили велику кількість автомобілів швидку допомоги та поліції. У якийсь момент з будинку винесли ноші з Халком. Тим часом оператори медичної служби заявили, що виклик стосувався "зупинки серця".

У статті нагадали про два інциденти зі здоров'ям 71-річного актора, які стались протягом кількох останніх місяців. Зокрема, у липні дружина Скай прокоментувала інформацію медіа про те, що її чоловік начебто перебуває у комі. З її слів, то все чутки, а насправді Галк відновлювався після операції та мав "міцне серце". У червні TMZ написало, що рестлер опинився на "смертному одрі", але і це спростували: він начебто "відновлювався після операції на шиї".

Халк Хоган помер — деталі

Останній допис на сторінці Instargam рестлера опублікований 23 липня. Поки немає підтвердження його смерті, але шанувальники вже почали лишати повідомлення зі словами скорботи.

"RIP BROTHER!! A TRUE LEGEND! Rest in peace brother", — написали люди.

Халк Хоган помер - слова скорботи шанувальників 24 липня 2025 року Фото: Скриншот

На сторінці Intsgram Скай Хоган немає інформації про смерть чоловіка. Останній свіжий допис з'явився п'ять тижнів тому і не стосувався його здоров'я.

Галк Гоган — біографія

Галк Гоган (Халк Хоган) — американський шоумен, рестлер та актор. Справжнє ім'я — Террі Джин Боллеа, а псевдонім з'явився після того, як він отримав популярність як боєць театралізованої боротьби реслінгу. З 1983 по 2003 року Гоган отримував титул найсильнішого рестлера. Його кар'єра продовжувалась до 2015 року, але тоді стався скандал з расистськими висловлюваннями і промоутери World Championship Wrestling розірвали з ним контракт.

Паралельно з боями на ринку Гоган знявся у фільмах, які отримали визнання глядачів. Одна з перших появ на великому екрані сталась у 1982 році — рестлер зіграв у "Роккі 3". Після цього були інші стрічки переважно, комедійного жанру — "Містер Няня", "Приміський командос" та інші.

Фокус писав про події, які стались у житті Галка Гогана протягом останніх років. У 2023 році рестлер одружився — його обраницею стала 45-річна інструкторка з йоги Скай Дейлі.

Нагадуємо, 22 липня стало відомо про смерть рок-музиканта Оззі Осборна, якого не стало у віці 76 років. Шанувальники та зірки сцени відреагували на трагічну подію: у мережі з'явилась злива публікацій та фото за словами скорботи.