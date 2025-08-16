Коктейлі та екскурсії: дівчина тиждень прожила в аеропорту і поділилася враженнями (відео)

Австралійка Медді Макрей провела дуже тривалу "пересадку" в аеропорту Чангі, Сінгапур, який славиться своїм водоспадом. І визнала, що це була "божевільна" пригода.

Втім, 32-річна австралійка, не ночувала на підлозі, або на валізах. Вона зупинилася в готелі Crowne Plaza, що знаходиться всередині Терміналу 3, і провела тиждень, досліджуючи величезний аеропорт у Сінгапурі, розповівши про свій досвід на TikTok, де вона публікує пости під ім'ям @maddy_macrae_.

Австралійка тиждень провела в знаменитому аеропорту

"Я щойно приземлилася в аеропорту Чангі, щоб почати свою тижневу пересадку, і це найбожевільніший аеропорт", — почала Медді серію своїх відео.

Вона показала, що відвідала "Дощовий вихор" у торговому комплексі Jewel аеропорту — вражаючий 40-метровий водоспад серед джунглів.

"Моєю першою зупинкою був торговий центр Jewel, щоб побачити водоспад — просто захоплює дух. Крім того, це величезний торговий центр, тому я швидко прогулялася ним, перш ніж випити чашечку молочного чаю і сісти на поїзд Skytrain, щоб дістатися до готелю", — розповіла Медді.

Медді навіть з'їздила на безкоштовну екскурсію

Вона також могла користуватися басейном у готелі, де були пальми і шезлонги.

"Басейн розташований просто поруч із моїм номером, і це просто божевілля", — розповіла Медді.

Медді знайшла час випити кілька коктейлів, сходити до салону краси, місцевої кондитерської та знайшла нових друзів в інтерактивній грі. А також сходила на виставку квітів.

"Я подивилася цю чудову виставку орхідей, присвячену 60-річчю Сінгапуру", — розповіла Медді підписникам.

Медді насолоджувалася своєю раптовою відпусткою в аеропорту Сінгапуру Фото: Соцсети

Вона розповіла про свої враження журналістам і зізналася, що була шокована, дізнавшись, що в аеропорту пропонуються безкоштовні екскурсії.

Медді пояснила: "Я відвідала безкоштовну екскурсію, яка привела мене до річки та затоки Марина-Бей. Насправді, це доступно навіть тим, хто ще не пройшов імміграційний контроль. Ви можете просто стояти в аеропорту, перечекати тривалу пересадку і вирушити на цю безкоштовну екскурсію".

Туристи, на яких чекали тривалі пересадки, змогли здійснити поїздку.

Вона сказала: "Якщо ви перебуваєте в зоні прибуття і ще не пройшли, ви все одно можете це зробити".

Але найдивніше, що помітила Медді, — це відчуття, ніби "часу не існує".

Медді прожила тиждень в аеропорту Сінгапуру

"Явище, пов'язане з аеропортовою невизначеністю, існує навіть якщо ви там живете", — пожартувала вона.

Медді зізналася, що в аеропорту "час — конструкт", і що цілком прийнятно випити коктейль о 7 ранку. За її словами, її тиждень в аеропорту був "соціальним експериментом", що обійшовся їй 50 доларів на день.

