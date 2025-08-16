Коктейли и экскурсии: девушка неделю прожила в аэропорту и поделилась впечатлениями (видео)

Австралийка Мэдди Макрей провела очень длительную "пересадку" в аэропорту Чанги, Сингапур, который славится своим водопадом. И признала, что это было "безумное" приключение.

Впрочем, 32-летняя австралийка, не ночевала на полу, или на чемоданах. Она остановилась в отеле Crowne Plaza, который находится внутри Терминала 3, и провела неделю, исследуя огромный аэропорт в Сингапуре, рассказав о своем опыте на TikTok, где она публикует посты под именем @maddy_macrae_.

Австралийка неделю провела в знаменитом аэропорту

"Я только что приземлилась в аэропорту Чанги, чтобы начать свою недельную пересадку, и это самый безумный аэропорт", — начала Мэдди серию своих видео.

Она показала, что посетила "Дождевой вихрь" в торговом комплексе Jewel аэропорта — впечатляющий 40-метровый водопад среди джунглей.

"Моей первой остановкой был торговый центр Jewel, чтобы увидеть водопад – просто захватывает дух. Кроме того, это огромный торговый центр, поэтому я быстро прогулялась по нему, прежде чем выпить чашечку молочного чая и сесть на поезд Skytrain, чтобы добраться до отеля", – рассказала Мэдди.

Мэдди даже съездила на бесплатную экскурсию

Она также могла пользоваться бассейном в отеле, где были пальмы и шезлонги.

"Бассейн находится прямо рядом с моим номером, и это просто безумие", — рассказала Мэдди.

Мэдди нашла время выпить пару коктейлей, сходить в салон красоты, местную кондитерскую и нашла новых друзей в интерактивной игре. А также сходила на выставку цветов.

"Я посмотрела эту замечательную выставку орхидей, посвященную 60-летию Сингапура", — рассказала Мэдди подписчикам.

Мэдди наслаждалась своим внезапным отпуском в аэропорту Сингапура Фото: Соцсети

Она рассказала о своих впечатлениях журналистам и призналась, что была шокирована, узнав, что в аэропорту предлагаются бесплатные экскурсии.

Мэдди объяснила: "Я посетила бесплатную экскурсию, которая привела меня к реке и заливу Марина-Бэй. На самом деле, это доступно даже тем, кто еще не прошел иммиграционный контроль. Вы можете просто стоять в аэропорту, переждать длительную пересадку и отправиться на эту бесплатную экскурсию".

Туристы, которым предстояли длительные пересадки, смогли совершить поездку.

Она сказала: "Если вы находитесь в зоне прибытия и еще не прошли, вы все равно можете это сделать".

Но самое странное, что заметила Мэдди, — это ощущение, будто "времени не существует".

Мэдди прожила неделю в аэропорту Сингапура

"Явление, связанное с аэропортовой неопределенностью, существует даже если вы там живете", — пошутила она.

Мэдди призналась, что в аэропорту "время — конструкт", и что вполне приемлемо выпить коктейль в 7 утра. По ее словам, ее неделя в аэропорту была "социальным экспериментом", что обошлось ей 50 долларов в день.

