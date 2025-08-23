Останній шанс: примирення між Вільямом і Гаррі можливе за однієї умови

Оскільки між Вільямом Уельським і Гаррі Сассекським триває сварка, провідний королівський експерт заявив, що молодший син Чарльза повинен слідувати єдиному правилу, якщо він хоче примиритися з королівською родиною.

Герцога і герцогиню Сассекських бачили разом із принцом і принцесою Уельськими три роки тому, під час похорону королеви Єлизавети, розповів Mirror колишній біограф королівської сім'ї Дункан Ларкомб.

І хоча зазвичай час лікує, Дункан стверджує, що це не стосується Гаррі, Меган, Вільяма і Кейт. І що довше вони не говорять, то глибшою, на його думку, стане ворожнеча.

І хоча в серіалі "Гаррі і Меган" на "Нетфлікс" Сассекси згадували про Віндзорів, останні вперто ігнорували їхнє існування, наче нібито б їх ніколи не існувало. І за словами Дункана, який понад 20 років висвітлював те, що відбувається усередині стін палацу, цілковита відсутність реакції на молодшого брата з боку Вільяма говорить багато про що. Причому експерт вважає, що вибачення мають виходити від Гаррі, а не від Вільяма.

Водночас, є один проблиск надії до примирення сім'ї. Як засновник благодійної організації WellChild, яка підтримує молодих людей із серйозними потребами у здоров'ї в усій країні, Гаррі, як очікується, наприкінці вересня прилетить без Меган до Лондона, щоб бути присутнім на 20-й щорічній церемонії вручення нагород благодійної організації.

І чутки про можливу зустріч Великої Британії з 76-річним батьком, королем Чарльзом III, активізувалися після зустрічі близьких помічників з обох сторін на початку літа. За словами Дункана, зустріч із королем може стати єдиною можливістю, щоб йому і Меган дозволили повернутися в сімейне життя.

"Судячи з того, що я чув, Гаррі дуже хоче побачити свого батька. Відбудеться це чи ні, ще невідомо. Але його приїзд до Англії — це, принаймні, шанс для них зустрітися і почати процес спроб навести мости", — зазначив експерт з королівської сім'ї.

Він наголосив, що примирення необхідно здійснювати в абсолютно приватному режимі, за зачиненими дверима, бо на публіці вже розігрувалося занадто багато сцен. І цьому потрібно покласти край.

