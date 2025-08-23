Последний шанс: примирение между Уильямом и Гарри возможно при одном условии

Поскольку между Уильямом Уельським и Гарри Сассекским продолжается ссора, ведущий королевский эксперт заявил, что младший сын Чарльза должен следовать единственному правилу, если он хочет примириться с королевской семьей.

Герцога и герцогиню Сассекских видели вместе с принцем и принцессой Уэльскими три года назад, во время похорон королевы Елизаветы, рассказал Mirror бывший биограф королевской семьи Дункан Ларкомб.

И хотя обычно время лечит, Дункан утверждает, что это не относится к Гарри, Меган, Уильяму и Кейт. И чем дольше они не говорят, тем глубже, по его мнению станет вражда.

И хотя в сериале "Гарри и Меган" на "Нетфликс" Сассексы вспоминали о Виндзорах, последние упорно игнорировали их существование, как будь-то бы их никогда не существовало. И по словам Дункана, который более 20 лет освещал происходящее внутри стен дворца, полнейшее отсутствие реакции на младшего брата со стороны Уильяма говорит о многом. Причем эксперт считает, что извинения должны исходить от Гарри, а не от Уильяма.

В то же время, есть один проблеск надежды к примирению семьи. Как учредитель благотворительной организации WellChild, которая поддерживает молодых людей с серьезными потребностями в здоровье по всей стране, Гарри, как ожидается, в конце сентября прилетит без Меган в Лондон, чтобы присутствовать на 20-й ежегодной церемонии вручения наград благотворительной организации.

И слухи о возможной встрече Великобритании с 76-летним отцом, королем Чарльзом III, активизировались после встречи близких помощников с обеих сторон в начале лета. По словам Дункана, встреча с королем может стать единственной возможностью, чтобы ему и Меган разрешили вернуться в семейную жизнь.

"Судя по тому, что я слышал, Гарри очень хочет увидеть своего отца. Произойдет это или нет, еще неизвестно. Но его приезд в Англию — это, по крайней мере, шанс для них встретиться и начать процесс попыток навести мосты", — отметил эксперт по королевской семье.

Он подчеркнул, что примирение необходимо осуществлять в абсолютно приватном режиме, за закрытыми дверями, потому что на публике уже разыгрывалось слишком много сцен. И этому нужно положить конец.

Напомним, ранее Фокус писал, почему поссорились Гарри и Уильям, и кто мог бы их помирить.

Напомним также, что принц Гарри и Меган Маркл поженились в Виндзорском замке в мае 2018 года перед всей королевской семьей. Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, высказался неодобрительно о церемонии.