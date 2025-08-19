Принц Филипп "прошептал жестокие слова" королеве на свадьбе Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл поженились семь лет назад, но, согласно новой книге, на церемонии старший член королевской семьи сделал неприличный комментарий после завершения церемонии.

Принц Филипп не скрывал своих истинных чувств после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Сассексы поженились на грандиозной церемонии в Виндзорском замке в мае 2018 года перед всей королевской семьей, включая покойную королеву Елизавету II и ее мужа, принца Филиппа. Об этом пишет Mirror.

Церемония прошла в часовне Святого Георгия. После завершения службы молодожены отправились на прогулку на карете по Виндзору, а остальная королевская семья вышла из часовни, чтобы направиться в замок на официальный прием.

А по словам бывшего королевского дворецкого Гранта Гаррольда, когда они выходили из церкви, дед Гарри, Филипп, повернулся к королеве и сказал ей: "Спасибо, черт возьми, что это закончилось".

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Гаррольд проработал на короля Чарльза ІІІ в его поместье Хайгроув семь лет, с 2004 по 2011 год.

Принц Филипп на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

В своей будущей книге под названием "Королевский дворецкий: Моя замечательная жизнь на королевской службе" он пишет: "После того, как все формальности были завершены, мы наблюдали, как счастливая пара, а затем и другие члены королевской семьи, вышли из часовни. Когда принц Филипп вышел, он повернулся к королеве и сказал: "Спасибо, черт возьми, что это закончилось"".

Накануне свадьбы Гарри и Меган бывший герцог Эдинбургский перенес операцию по замене тазобедренного сустава. В то время говорили, что он был решительно настроен не пропустить их большой день и поставил себе цель к тому времени встать и ходить.

Принц Гарри и принц Филипп Фото: The Royal Family

Напомним, Фокус ранее писал, что:

