Принц Філіп "прошепотів жорстокі слова" королеві на весіллі Гаррі та Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися сім років тому, але, згідно з новою книгою, на церемонії старший член королівської родини зробив непристойний коментар після завершення церемонії.

Принц Філіп не приховував своїх справжніх почуттів після весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Сассекси одружилися на грандіозній церемонії у Віндзорському замку у травні 2018 року перед усією королівською родиною, включаючи покійну королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка, принца Філіпа. Про це пише Mirror.

Церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія. Після завершення служби молодята вирушили на прогулянку каретою по Віндзору, а решта королівської родини вийшла з каплиці, щоб попрямувати до замку на офіційний прийом.

А за словами колишнього королівського дворецького Гранта Гаррольда, коли вони виходили з церкви, дід Гаррі, Філіп, повернувся до королеви та сказав їй: "Дякую, чорт забирай, що це закінчилося".

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Гаррольд пропрацював на короля Чарльза ІІІ в його маєтку Хайгроув сім років, з 2004 по 2011 рік.

Принц Філіп на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

У своїй майбутній книзі під назвою "Королівський дворецький: Моє чудове життя на королівській службі" він пише: "Після того, як усі формальності були завершені, ми спостерігали, як щаслива пара, а потім і інші члени королівської родини, вийшли з каплиці. Коли принц Філіп вийшов, він повернувся до королеви і сказав: "Дякую, чорт забирай, що це закінчилося"".

Напередодні весілля Гаррі та Меган колишній герцог Единбурзький переніс операцію із заміни кульшового суглоба. У той час казали, що він був рішуче налаштований не пропустити їхній великий день і поставив собі за мету до того часу встати та ходити.

Принц Гаррі та принц Філіп Фото: The Royal Family

