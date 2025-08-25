П'ять найбезпечніших країн світу: хто опинився в топі

У рік, відзначений конфліктами і стихійними лихами, п'ять країн продовжують залишатися одними з найбільш мирних у світі.

У 2025 році мир здається рідкісним явищем. Глобальні війни стають дедалі інтенсивнішими, безпека кордонів посилюється, а торговельна напруженість продовжує зростати. Згідно з Глобальним індексом миролюбності (GPI) 2025 року, кількість міждержавних конфліктів досягла найвищого рівня з часів Другої світової війни. Багато країн реагують на це посиленням мілітаризації. Однак п'ять країн залишаються острівцями миру і спокою, пише ВВС.

Індекс глобальної політики (GPI), що розраховується Інститутом економіки та миру, відстежує 23 показники: від зовнішніх конфліктів і військових витрат до заходів безпеки, таких як тероризм і вбивства. Країни, що посідають перші місця в індексі, демонструють вражаючу стабільність протягом майже двох десятиліть.

Ісландія

Посідаючи перше місце з 2008 року, Ісландія залишається наймиролюбнішою країною світу, лідируючи за всіма трьома показниками: безпекою, триваючими конфліктами і мілітаризацією. Цього року країна навіть поліпшила свої показники на 2%, збільшивши відрив від країни, що посідає друге місце в списку.

Ісландія Фото: mbl.is/Sigurður Bogi

Для місцевих жителів це відчуття безпеки невід'ємна частина повсякденного життя. Інга Рос Антоніусдоттір, яка народилася в Ісландії і обіймає посаду генеральної директорки Intrepid Travel North Europe, каже: "Вночі можна гуляти наодинці, майже не хвилюючись; ви побачите немовлят, які мирно сплять у візочках біля кав'ярень та крамниць, поки їхні батьки їдять або бігають у справах; а місцева поліція не носить зброю".

Інга вважає, що політика країни в галузі гендерної рівності, визнана у світі, дає змогу жінкам почуватися в безпеці. "Рівні можливості та надійні соціальні системи створюють більш справедливе і безпечне суспільство для всіх", — сказала вона.

Єдине, що вносить сум'яття в Ісландію, це часті виверження вулканів, які, втім, приваблюють тисячі туристів.

Ірландія

Незважаючи на конфлікти кінця XX століття, сьогодні Ірландія, як і раніше, ставить мир на перше місце. Вона отримала особливо високі оцінки за зниження мілітаризації з року в рік і увійшла до числа країн з найменшою кількістю внутрішніх і міжнародних конфліктів. Вона також увійшла в десятку країн з найвищим рівнем громадської безпеки, демонструючи низький рівень злочинності та насильства.

Ірландія Фото: tripadvisor

"Тут люди піклуються одне про одного. Це те місце, де можна попросити незнайомця про допомогу, і він зробить усе можливе для тебе", — говорив Джек Фіцсаймонс, мешканець Кілдера та директор з організації дозвілля в замку Кілкі.

Фіцсаймонс вважає, що "глибоке почуття спільності та дружелюбності" дає змогу всім почуватися в Ірландії комфортно й затишно, "чи то в маленькому містечку, чи то у великому місті".

На міжнародній арені країна зберігає військовий нейтралітет (що не дає їй змоги офіційно вступити в НАТО, будучи однією з чотирьох європейських країн, які не є членами організації), і віддає перевагу дипломатії для вирішення конфліктів. Усередині країни країна приділяє першорядну увагу збереженню своїх ландшафтів і культурних об'єктів і дбає про те, щоб мандрівники завжди відчували себе бажаними гостями.

Нова Зеландія

Цього року Нова Зеландія піднялася на дві позиції і посіла третє місце завдяки поліпшенням у сфері безпеки, а також зменшенню кількості демонстрацій і наслідків, пов'язаних із тероризмом.

Нова Зеландія

Будучи острівною державою в Тихому океані, Нова Зеландія завдяки своєму географічному положенню забезпечує їй природний захист від зовнішніх конфліктів, але її внутрішня політика також дарує жителям відчуття миру.

"Закони про зброю в Новій Зеландії — одні з найсуворіших у світі, що, безумовно, сприяє відчуттю безпеки", — каже корінна новозеландка Міша Меннікс-Опі, директорка по роботі з клієнтами в агентстві з переїздів Greener Pastures. Вона каже, що в Новій Зеландії діти ходять до школи пішки, люди залишають двері незамкненими, а водії зупиняються, щоб допомогти, якщо машина зламається на узбіччі дороги.

Австрія

Цього року Австрія опустилася на одну позицію, посівши четверте місце, але, як і раніше, посідає високі позиції за всіма показниками. Як і Ірландія, Австрія дотримується конституційно прописаної політики нейтралітету, що перешкоджає вступу до військових союзів, таких як НАТО. Це дозволяє країні зосередити увагу і ресурси на внутрішніх питаннях.

Австрія Фото: ice

"Багаторічна політика нейтралітету Австрії означає, що країна інвестує у своїх людей, а не в конфлікти. Надійна система соціального захисту, охорона здоров'я світового класу і чудова освіта сприяють стабільності та довірі", — каже місцевий житель і власник готелю в мальовничій долині Штубай Армін Пфуртшеллер.

За його словами, люди гуляють уздовж річки Рютц опівночі, будинки не замикаються, а велосипеди стоять без ланцюгів біля кафе. "Безпека — це не просто статистика, це відчуття життя", — каже він.

Сінгапур

Зберігаючи шосте місце, місто-держава Сінгапур є єдиною азіатською країною в першій десятці (Японія і Малайзія посідають 12-те і 13-те місця відповідно). Сінгапур посідає особливо високі позиції за рівнем безпеки, незважаючи на те, що рівень військових видатків на душу населення в країні один із найвищих у світі — його випереджають лише Північна Корея та Катар.

Сінгапур

Відсутність постійних конфліктів і внутрішня безпека створюють у більшості жителів сильне почуття безпеки.

"Я гуляю пізно вночі й не відчуваю страху. Повернення додому не стомлює і не викликає тривоги, як у більшості великих міст. Тут панує стовідсотковий комфорт і взаємна довіра, що створює спокійну атмосферу", — каже місцевий мешканець Сіньжунь Хань.

Хан рекомендує туристам цінувати свободу, яку дає безпека: наприклад, прогулятися вздовж річки о 02:00, перекусити у вуличного торговця або відвідати парк після настання темряви.

Топ-10 країн у Глобальному індексі миролюбності 2025 року має такий вигляд:

1. Ісландія

2. Ірландія

3. Нова Зеландія

4. Австрія

5. Швейцарія

6. Сінгапур

7. Португалія

8. Данія

9. Словенія

10. Фінляндія

