Пять самых безопасных стран мира: кто оказался в топе

В год, отмеченный конфликтами и стихийными бедствиями, пять стран продолжают оставаться одними из самых мирных в мире.

В 2025 году мир кажется редким явлением. Глобальные войны становятся все более интенсивными, безопасность границ ужесточается, а торговая напряженность продолжает расти. Согласно Глобальному индексу миролюбия (GPI) 2025 года, число межгосударственных конфликтов достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Многие страны реагируют на это усилением милитаризации. Однако пять стран остаются островками мира и спокойствия, пишет ВВС.

Индекс глобальной политики (GPI), рассчитываемый Институтом экономики и мира, отслеживает 23 показателя: от внешних конфликтов и военных расходов до мер безопасности, таких как терроризм и убийства. Страны, занимающие первые места в индексе, демонстрируют поразительную стабильность на протяжении почти двух десятилетий.

Исландия

Занимая первое место с 2008 года, Исландия остается самой миролюбивой страной мира, лидируя по всем трем показателям: безопасности, продолжающимся конфликтам и милитаризации. В этом году страна даже улучшила свои показатели на 2%, увеличив отрыв от страны, занимающей второе место в списке.

Исландия Фото: mbl.is/Sigurður Bogi

Для местных жителей это чувство безопасности неотъемлемая часть повседневной жизни. Инга Рос Антониусдоттир, родившаяся в Исландии и занимающая должность генерального директора Intrepid Travel North Europe говорит: "Ночью можно гулять в одиночестве, почти не беспокоясь; вы увидите младенцев, мирно спящих в колясках у кафе и магазинов, пока их родители едят или бегают по делам; а местная полиция не носит оружие".

Инга считает, что политика страны в области гендерного равенства, признанная в мире, позволяет женщинам чувствовать себя в безопасности. "Равные возможности и надежные социальные системы создают более справедливое и безопасное общество для всех", — сказала она.

Единственное, что вносит сумятицу в Исландию, это частые извержения вулканов, которые, впрочем, привлекают тысячи туристов.

Ирландия

Несмотря на конфликты конца XX века, сегодня Ирландия по-прежнему ставит мир во главу угла. Она получила особенно высокие оценки за снижение милитаризации из года в год и вошла в число стран с наименьшим количеством внутренних и международных конфликтов. Она также вошла в десятку стран с самым высоким уровнем общественной безопасности, демонстрируя низкий уровень преступности и насилия.

Ирландия Фото: tripadvisor

"Здесь люди заботятся друг о друге. Это то место, где можно попросить незнакомца о помощи, и он сделает все возможное для тебя" — говорил Джек Фицсаймонс, житель Килдэра и директор по организации досуга в замке Килки.

Фицсаймонс считает, что "глубокое чувство общности и дружелюбия" позволяет всем чувствовать себя в Ирландии комфортно и уютно, "будь вы в маленьком городке или в большом городе".

На международной арене страна сохраняет военный нейтралитет (что не позволяет ей официально вступить в НАТО, будучи одной из четырех европейских стран, не являющихся членами организации), и предпочитает дипломатию для разрешения конфликтов. Внутри страны страна уделяет первостепенное внимание сохранению своих ландшафтов и культурных объектов и заботится о том, чтобы путешественники всегда чувствовали себя желанными гостями.

Новая Зеландия

В этом году Новая Зеландия поднялась на две позиции и заняла третье место благодаря улучшениям в сфере безопасности, а также уменьшению количества демонстраций и последствий, связанных с терроризмом.

Новая Зеландия

Будучи островным государством в Тихом океане, Новая Зеландия благодаря своему географическому положению обеспечивает ей естественную защиту от внешних конфликтов, но ее внутренняя политика также дарит жителям ощущение мира.

"Законы об оружии в Новой Зеландии — одни из самых строгих в мире, что, безусловно, способствует ощущению безопасности", — говорит коренная новозеландка Миша Мэнникс-Опи, директор по работе с клиентами в агентстве по переездам Greener Pastures. Она говорит, что в Новой Зеландии дети ходят в школу пешком, люди оставляют двери незапертыми, а водители останавливаются, чтобы помочь, если машина сломается на обочине дороги.

Австрия

В этом году Австрия опустилась на одну позицию, заняв четвертое место, но по-прежнему занимает высокие позиции по всем показателям. Как и Ирландия, Австрия придерживается конституционно прописанной политики нейтралитета, что препятствует вступлению в военные союзы, такие как НАТО. Это позволяет стране сосредоточить внимание и ресурсы на внутренних вопросах.

Австрия Фото: National Geographic

"Многолетняя политика нейтралитета Австрии означает, что страна инвестирует в своих людей, а не в конфликты. Надежная система социальной защиты, здравоохранение мирового класса и превосходное образование способствуют стабильности и доверию", — говорит местный житель и владелец отеля в живописной долине Штубай Армин Пфуртшеллер.

По его словам, люди гуляют вдоль реки Рютц в полночь, дома не запираются, а велосипеды стоят без цепей у кафе. "Безопасность — это не просто статистика, это ощущение жизни", — говорит он.

Сингапур

Сохраняя шестое место, город-государство Сингапур является единственной азиатской страной в первой десятке (Япония и Малайзия занимают 12-е и 13-е места соответственно). Сингапур занимает особенно высокие позиции по уровню безопасности, несмотря на то, что уровень военных расходов на душу населения в стране один из самых высоких в мире – его опережают только Северная Корея и Катар.

Сингапур

Отсутствие постоянных конфликтов и внутренняя безопасность создают у большинства жителей сильное чувство безопасности.

"Я гуляю поздно ночью и не чувствую страха. Возвращение домой не утомляет и не вызывает тревоги, как в большинстве крупных городов. Здесь царит стопроцентный комфорт и взаимное доверие, что создает спокойную атмосферу", — говорит местный житель Синьжунь Хань.

Хан рекомендует туристам ценить свободу, которую дает безопасность: например, прогуляться вдоль реки в 02:00, перекусить у уличного торговца или посетить парк после наступления темноты.

Топ-10 стран в Глобальном индексе миролюбия 2025 года выглядит так:

1. Исландия

2. Ирландия

3. Новая Зеландия

4. Австрия

5. Швейцария

6. Сингапур

7. Португалия

8. Дания

9. Словения

10. Финляндия

