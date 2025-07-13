Простой секрет счастья №1 из Дании: 6 причин, почему он действительно меняет жизнь

Марина Кули, доцент кафедры маркетинга в бизнес-школе в США, в течение года испытывала секрет счастья №1 в Дании. Он действительно изменил ее жизнь — и даже сделал женщину более уверенной.

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"Более четырех лет я работаю профессором в бизнес-школе Goizueta Университета Эмори. До этого я работала в корпоративном мире в таких организациях, как Coca-Cola и IBM", — рассказала Марина CNBC.

Впоследствии она поехала по делам в Данию, одну из самых счастливых стран мира, чтобы преподавать курс под названием "Схема счастья". Находясь там, она открыла для себя, что хобби является неотъемлемой частью жизни в Дании.

От езды на велосипеде до шитья, она наблюдала, как датчане находят радость в повседневной жизни вне работы. Когда Марина Кули вернулась в США, то подумала, что хобби помогут отдохнуть от умственной работы. Впоследствии профессор решила проверить эту теорию.

"В конце концов, в течение одного года я попробовала 17 хобби — выпечку, холодное погружение, коллажирование, вышивку, гольф, изделия своими руками, верховую езду, изготовление ювелирных изделий, маджонг, изготовление украшений, живопись, пиклбол, гончарство, скалолазание, шитье, теннис и обработку дерева", — рассказала женщина.

После своего эксперимента Кули стала сильнее, смелее и увереннее. Через год она в корне изменилась. Вот как:

1. Меньше времени на соцсети.

"Чтобы освободить место для своего эксперимента с хобби, мне пришлось найти время — то, чего, как я считала, у меня, как у занятой работающей мамы, нет. Удивительно, но карманы времени были повсюду, особенно после того, как я отказалась от своей вечерней привычки смотреть телевизор, работая наполовину, и листать истории на втором экране", — вспомнила Кули.

Когда руки покрыты мукой, держат кисть или сжимают стену для скалолазания, ваш телефон просто недоступен.

"Я поняла, что имею больше свободы действий и меньше стресса, когда направляю свою энергию на изучение новых навыков, а не поддаюсь алгоритму в социальных сетях", — призналась профессор.

2. Откладывайте некоторые вещи до лучших времен.

"Я любила столярное дело, но оно связано с немалыми начальными затратами и несовместимо с маленькими детьми под ногами. Поэтому я списала это со счетов. По иронии судьбы, друг друга, который услышал о моем эксперименте, пригласил меня в свою столярную мастерскую, и через несколько месяцев я дала столярке еще один шанс", — рассказала американка, которая представила, как подробнее будет изучать столярку, когда подрастут ее дети.

Попробуйте хобби, даже если они не соответствуют вашему текущему периоду жизни. Вы можете добавить их в "закладки" на потом.

Фото иллюстративное Фото: Getty Images

3. Кулинария может быть хобби, а не тяжелой работой.

"Как мать двоих маленьких детей, один из самых тревожных вопросов в моей жизни: "Что мы едим?" Для меня все, что на кухне, считается работой", — призналась Марина.

Впрочем, впоследствии она встретила девушку, для которой выпечка — отрада для души, которая отвлекает от рутины.

Когда она подумала о хобби в этом свете, то поняла, что домашнее рукоделие может быть хобби, а не работой.

"Если вы делаете что-то последовательно и находите в этом радость, смело называйте это хобби!" — советует профессор.

4. Изменила свое определение "заботы о себе".

Долгое время Кули регулярно делала маникюр, процедуры для лица и наращивание ресниц. Она думала, что забота о себе сделает ее более уравновешенной, но это создавало стресс от необходимости быть в большем количестве мест в определенное время.

"Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени посещать салон маникюра, но через несколько месяцев после начала эксперимента я поняла, что вместо того, чтобы записываться на один из этих приёмов, чтобы успокоить свой мозг, я перенаправляю всю свою энергию и свободное время на свои хобби", — призналась Марина.

Общее правило заключается в том, что вам нужно одно хобби для вашего мозга, одно хобби для творчества и одно хобби, чтобы поддерживать себя в форме. Для Марины Кули это стали маджонг, домашние работы и теннис.

5. Чувствовала себя менее одинокой.

"Америка сталкивается с эпидемией одиночества. Но я скажу вам, кто не одинок: любители, с которыми я познакомилась во время своего эксперимента", — вспомнила американка.

Когда Марину пригласили попробовать верховую езду, она увидела, насколько тесно связано сообщество альпинистов. Профессора поразило то, что людей разного возраста объединяла любовь к лошадям.

6. Перестала бояться смолтоков.

"Каждый раз, когда я спрашивала кого-то об их хобби, они меня удивляли. Однажды я общалась с деканом приемной комиссии Эмори, которую я знала как серьезного профессионала, когда она рассказала, что ее выходные наполнены соревнованиями по гонкам на парусниках!" — рассказала женщина.

Теперь у Кули есть много тем для разговоров на разные темы.

"Мой эксперимент завершился, но хобби все еще является неотъемлемой частью моей жизни. Я играю в теннисной команде, играю в маджонг и учусь играть в гольф вместе со своими детьми", — призналась профессор.

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Кроме того, мужчина провел последние несколько лет, посещая практически каждую страну мира. Он выбрал свою любимую, уволился с работы и переехал туда навсегда.