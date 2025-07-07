$6300 в месяц: мама в декрете дала советы тем, кто хочет больше зарабатывать

Джен Гланц, основательница Bridesmaid for Hire и автор книги "Наконец-то невеста", рассказала о своем пути выхода на высокий пассивный доход.

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37-летняя мама, которая зарабатывает 6300 долларов в месяц, дала лучшие совет по началу подработки всем желающим, пишет CNBC.

"Я отвернулась от корпоративной Америки после увольнения в 2015 году. Вместо этого я решила стать предпринимателем на полный рабочий день. Я направила всю свою энергию на развитие собственного бренда и масштабирование подработки "Подружка невесты напрокат", которая предлагает услуги подружек невесты напрокат, поддержку в день свадьбы и подружек невесты, помощь с речами и клятвами, а также другие услуги", — рассказала Гланц.

Впрочем, это стоило ей времени. Женщина перешла от работы с 9 до 5 до работы более 70 часов в неделю.

А когда Джен Гланц стала мамой в 2023 году, ее приоритеты изменились. Женщина хотела проводить больше времени с дочерью, одновременно удерживая свой бизнес на плаву. Тогда она переориентировалась на то, чтобы получать пассивный доход, который на сегодня составляет около 6300 долларов в месяц.

Вот ее главные советы:

1. Воспользуйтесь тем, что у вас уже есть

Когда Джен поняла, что ее веб-сайт в среднем привлекает почти 40 000 пользователей в месяц, она решила монетизировать его с помощью рекламы и партнерских ссылок.

Стоит проверить, с чем вы уже работаете, будь то подписчики в социальных сетях, список электронной почты или даже набор навыков, который пользуется спросом среди ваших друзей. Например, вы тот, кого все всегда просят помочь выбрать картины? Делаете видео для социальных сетей бесплатно? Найдите способы получать доход из этих сфер. Это часто быстрее и надежнее, чем начинать с нуля.

2. Слушайте свою аудиторию

Джен по собственному опыту узнала, как легко подработки и пассивные источники дохода терпят неудачу из-за отсутствия заинтересованной аудитории. Однажды она потратила несколько сотен долларов и более 20 часов на создание курса, который никто не купил.

Прежде чем разрабатывать идею, убедитесь, что для нее есть аудитория. Если вы привлекли подписчиков в TikTok или Instagram, обратите внимание на закономерности. Какие типы постов получают наибольшую вовлеченность? Что люди говорят и спрашивают в комментариях? Есть ли продукт, который вы можете создать, соответствующий их потребностям или желаниям?

3. Масштабируйтесь

После рождения ребенка Гланц поняла, что тратит слишком много часов на работу над вещами, которые не масштабируются. Например, одна из ее самых популярных услуг — это написание свадебных речей. Каждая речь занимала пять-шесть часов, и часто женщине приходилось сдать от 10 до 15 в течение месяца. Чтобы уменьшить нагрузку, она привлекла ИИ, который поддерживает качество и стиль ее письма, одновременно обслуживая больше клиентов по более низкой цене (35 долларов против 397 долларов).

4. Перепрофилируйте свою экспертность

"Я всегда слышу, как люди говорят, что для успеха нужно найти нишу и придерживаться ее. Я не согласна с этим. Я занималась несколькими разными увлечениями, навыками и интересами и не боялась диверсифицироваться", — говорит Джен.

Например, она взяла инструменты для написания речей, которые создала для свадебной индустрии, и перепрофилировала их, чтобы помочь людям, которые хотят получить удачные речи на выпускные.

5. Уважайте свое время

"Я всегда думала, что быть предпринимателем означает работать круглосуточно. Но я обнаружила, что такой образ мышления приводит к выгоранию и фактически вредит производительности в долгосрочной перспективе. Теперь, когда я работаю всего 20-25 часов в неделю, мне приходится безжалостно оценивать, какие виды деятельности приносят доход, а какие просто заполняют мой календарь", — отмечает бизнес-вумен.

Гланц звонит только один день в неделю и устанавливает 15-минутные ограничения на каждый из звонков. Меньше свободного времени заставило ее сосредоточиться на том, что действительно двигало дело вперед, а не зацикливаться на задачах, которые казались продуктивными, но не приносили прибыли.

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