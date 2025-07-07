$6300 на місяць: мама в декреті дала поради тим, хто хоче більше заробляти

Джен Гланц, засновниця Bridesmaid for Hire та авторка книги "Нарешті наречена", розповіла про свій шлях виходу на високий пасивний дохід.

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37-річна мама, яка заробляє 6300 доларів на місяць, дала найкращі порада щодо початку підробітку всім охочим, пише CNBC.

"Я відвернулася від корпоративної Америки після звільнення у 2015 році. Натомість я вирішила стати підприємцем на повний робочий день. Я спрямувала всю свою енергію на розвиток власного бренду та масштабування підробітку "Подружка нареченої напрокат", який пропонує послуги подружок нареченої напрокат, підтримку у день весілля та подружок нареченої, допомогу з промовами та клятвами, а також інші послуги", — розповіла Гланц.

Втім, це коштувало їй часу. Жінка перейшла від роботи з 9 до 5 до роботи понад 70 годин на тиждень.

А коли Джен Гланц стала мамою у 2023 році, її пріоритети змінилися. Жінка хотіла проводити більше часу з дочкою, водночас утримуючи свій бізнес на плаву. Тоді вона переорієнтувався на те, щоб отримувати пасивний дохід, який на сьогодні становить близько 6300 доларів на місяць.

Ось її головні поради:

1. Скористайтеся тим, що у вас вже є

Коли Джен зрозуміла, що її вебсайт у середньому приваблює майже 40 000 користувачів на місяць, вона вирішила монетизувати його за допомогою реклами та партнерських посилань.

Варто перевірити, з чим ви вже працюєте, будь то підписники в соціальних мережах, список електронної пошти чи навіть набір навичок, який користується попитом серед ваших друзів. Наприклад, ви той, кого всі завжди просять допомогти вибрати картини? Робите відео для соціальних мереж безкоштовно? Знайдіть способи отримувати дохід з цих сфер. Це часто швидше та надійніше, ніж починати з нуля.

2. Слухайте свою аудиторію

Джен з власного досвіду дізналася, як легко підробітки та пасивні джерела доходу зазнають невдачі через відсутність зацікавленої аудиторії. Одного разу вона витратила кілька сотень доларів і понад 20 годин на створення курсу, який ніхто не придбав.

Перш ніж розробляти ідею, переконайтеся, що для неї є аудиторія. Якщо ви залучили підписників у TikTok або Instagram, зверніть увагу на закономірності. Які типи дописів отримують найбільшу залученість? Що люди кажуть і запитують у коментарях? Чи є продукт, який ви можете створити, що відповідає їхнім потребам або бажанням?

3. Масштабуйтеся

Після народження дитини Гланц зрозуміла, що витрачає забагато годин на роботу над речами, які не масштабуються. Наприклад, одна з її найпопулярніших послуг — це написання весільних промов. Кожна промова займала п'ять-шість годин, і часто жінці доводилося здати від 10 до 15 протягом місяця. Щоб зменшити навантаження, вона залучила ШІ, який підтримує якість та стиль її письма, водночас обслуговуючи більше клієнтів за нижчою ціною (35 доларів проти 397 доларів).

4. Перепрофілюйте свою експертність

"Я завжди чую, як люди кажуть, що для успіху потрібно знайти нішу та дотримуватися її. Я не згодна. Я займалася кількома різними захопленнями, навичками та інтересами і не боялася диверсифікуватися", — каже Джен.

Нприклад, вона взяла інструменти для написання промов, які створила для весільної індустрії, та перепрофілювала їх, щоб допомогти людям, які хочуть отримати вдалі промови на випускні.

5. Поважайте свій час

"Я завжди думала, що бути підприємцем означає працювати цілодобово. Але я виявила, що такий спосіб мислення призводить до вигорання та фактично шкодить продуктивності в довгостроковій перспективі. Тепер, коли я працюю лише 20-25 годин на тиждень, мені доводиться безжально оцінювати, які види діяльності приносять дохід, а які просто заповнюють мій календар", — наголошує бізнес-вумен.

Гланц телефонує лише один день на тиждень і встановлює 15-хвилинні обмеження на кожен зі дзвінків. Менше вільного часу змусило її зосередитися на тому, що справді рухало справу вперед, а не зациклюватися на завданнях, які здавалися продуктивними, але не приносили прибутку.

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