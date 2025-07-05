"Не дивно, що я самотня": названий аксесуар, що "відлякує" чоловіків (відео)

Носіння перлинних аксесуарів може заважати чоловікам зустрічатися з жінками, і вони навіть не усвідомлюють цього. Перли часто символізують красу та вишуканість. Тепер саме через ці погляди самотні дівчата з TikTok відмовляються від них.

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У соціальних мережах існує теорія, що перлинні сережки відштовхують чоловіків, пише New York Post.

Перлинні прикраси часто символізують красу та вишуканість. Тепер саме через ці погляди самотні дівчата з TikTok відмовляються від жіночних аксесуарів, бо вважають, що їх носіння заважає їм зустрічатися із заможними холостяками.

Щоб виправдати, чому сучасне покоління чоловіків більше не знає, як залицятися до жінок, TikTok створив "теорію перлинних сережок", яка полягає в тому, що жінок, які носять цей тип аксесуару, вважають страхітливими, дорогими або такими, що потребують багато догляду — якості, які можуть "відлякати" потенційних залицяльників.

Одна авторка контенту на ім'я Морган Макгуайр (@morganmcguire) поділилася відео, у якому висловила своє розчарування цією дивною теорією.

"Останнім часом я усвідомлюю, що хронічно самотня… Я щойно дізналася про "теорію перлинних сережок"… не дивно, що я самотня, я прикрашена перлами, справді, вони всюди… Не думаю, що виглядаю грізно", – сказала вона, демонструючи свою любов до дорогоцінного каміння.

Її відео зібрало понад 4 млн переглядів – і вона не єдина, кого дратує ця відмовка, яку соціальні мережі дають чоловікам. У TikTok з’являється безліч відео, де жінки стверджують, що це правда.

В іншому відео жінка показала себе з перлами і написала: "Я самотня за власним вибором, чи це через теорію перлинних сережок?"

Безліч людей у ​​розділі коментарів до відео або повірили в цю теорію, або поставилися до неї скептично:

"Це все пояснює".

"Це правда. Я ношу перлинні сережки зі школи (11 років), а зараз мені 27, у мене завжди були невдалі стосунки".

"Боже, я думала, що теорія про перли полягає в тому, що вони зроблять тебе гарною та свіжою".

"Ні. Я так часто носила перлинні сережки, і навіть одягла їх у день свого весілля".

"Ношу перлинні сережки з дитинства і успадкувала перлинні сережки та намиста від бабусі та мами. Мене ця теорія не хвилює. Це сімейна традиція".

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