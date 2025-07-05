"Неудивительно, что я одинока": назван аксессуар, который "отпугивает" мужчин (видео)

Ношение жемчужных аксессуаров может мешать мужчинам встречаться с женщинами, и они даже не осознают этого. Жемчуг часто символизирует красоту и изысканность. Теперь именно из-за этих взглядов одинокие девушки из TikTok отказываются от него.

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В социальных сетях существует теория, что жемчужные серьги отталкивают мужчин, пишет New York Post.

Жемчужные украшения часто символизируют красоту и изысканность. Теперь именно из-за этих взглядов одинокие девушки из TikTok отказываются от женственных аксессуаров, так как считают, что их ношение мешает им встречаться с состоятельными холостяками.

Чтобы оправдать, почему современное поколение мужчин больше не знает, как ухаживать за женщинами, TikTok создал "теорию жемчужных сережек", которая заключается в том, что женщин, которые носят этот тип аксессуара, считают устрашающими, дорогими или требующими много ухода — качества, которые могут "отпугнуть" потенциальных ухажеров.

Одна автор контента по имени Морган Макгуайр (@morganmcguire) поделилась видео, в котором выразила свое разочарование этой странной теорией.

"В последнее время я осознаю, что хронически одинока... Я только что узнала о "теории жемчужных сережек"... неудивительно, что я одинока, я украшена жемчугом, действительно, он повсюду... Не думаю, что выгляжу грозно", — сказала она, демонстрируя свою любовь к драгоценным камням.

Ее видео собрало более 4 млн просмотров — и она не единственная, кого раздражает эта отговорка, которую социальные сети дают мужчинам. В TikTok появляется множество видео, где женщины утверждают, что это правда.

В другом видео женщина показала себя с жемчугом и написала: "Я одинока по собственному выбору, или это из-за теории жемчужных сережек?"

Множество людей в разделе комментариев к видео либо поверили в эту теорию, либо отнеслись к ней скептически:

"Это все объясняет".

"Это правда. Я ношу жемчужные серьги со школы (11 лет), а сейчас мне 27, у меня всегда были неудачные отношения".

"Боже, я думала, что теория о жемчуге заключается в том, что он сделает тебя красивой и свежей".

"Нет. Я так часто носила жемчужные серьги, и даже надела их в день своей свадьбы".

"Ношу жемчужные серьги с детства и унаследовала жемчужные серьги и ожерелья от бабушки и мамы. Меня эта теория не волнует. Это семейная традиция".

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