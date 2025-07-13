Простий секрет щастя №1 з Данії: 6 причин, чому він справді змінює життя

Марина Кулі, доцентка кафедри маркетингу в бізнес-школі в США, протягом року випробовувала секрет щастя №1 в Данії. Він справді змінив її життя — і навіть зробив жінку впевненішою.

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"Понад чотири роки я працюю професоркою в бізнес-школі Goizueta Університету Еморі. До цього я працювала в корпоративному світі в таких організаціях, як Coca-Cola та IBM", — розповіла Марина CNBC.

Згодом вона поїхала у справах до Данії, однієї з найщасливіших країн світу, щоб викладати курс під назвою "Схема щастя". Перебуваючи там, вона відкрила для себе, що хобі є невід'ємною частиною життя в Данії.

Від їзди на велосипеді до шиття, вона спостерігала, як данці знаходять радість у повсякденному житті поза роботою. Коли Марина Кулі повернулася до США, то подумала, що хобі допоможуть відпочити від розумової роботи. Згодом професорка вирішила перевірити цю теорію.

"Зрештою, протягом одного року я спробувала 17 хобі — випічку, холодне занурення, колажування, вишивку, гольф, вироби своїми руками, верхову їзду, виготовлення ювелірних виробів, маджонг, виготовлення прикрас, живопис, піклбол, гончарство, скелелазіння, шиття, теніс та обробку дерева", — розповіла жінка.

Після свого експерименту Кулі стала сильнішою, сміливішою та впевненішою. ​​Через рік вона докорінно змінилася. Ось як:

1. Менше часу на соцмережі.

"Щоб звільнити місце для свого експерименту з хобі, мені довелося знайти час — те, чого, як я вважала, у мене, як у зайнятої працюючої мами, немає. Дивно, але кишені часу були всюди, особливо після того, як я відмовилася від своєї вечірньої звички дивитися телевізор, працюючи наполовину, та гортати історії на другому екрані", — пригадала Кулі.

Коли руки вкриті борошном, тримають пензель або стискають стіну для скелелазіння, ваш телефон просто недоступний.

"Я зрозуміла, що маю більше свободи дій та менше стресу, коли спрямовую свою енергію на вивчення нових навичок, а не піддаюся алгоритму в соціальних мережах", — зізналася професорка.

2. Відкладайте деякі речі до кращих часів.

"Я любила столярство, але воно пов'язане з чималими початковими витратами та несумісне з маленькими дітьми під ногами. Тож я списала це з рахунків. За іронією долі, друг друга, який почув про мій експеримент, запросив мене до своєї столярної майстерні, і через кілька місяців я дала столярству ще один шанс", — розповіла американка, яка уявила, як детальніше вивчатиме столярство, коли підростують її діти.

Спробуйте хобі, навіть якщо вони не відповідають вашому поточному періоду життя. Ви можете додати їх до "закладок" на потім.

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3. Кулінарія може бути хобі, а не важкою роботою.

"Як мати двох маленьких дітей, одне з найбільш тривожних питань у моєму житті: "Що ми їмо?" Для мене все, що на кухні, вважається роботою", — зізналася Марина.

Втім, згодом вона зустріла дівчину, для якої випічка — відрада для душі, яка відволікає від рутини.

Коли вона подумала про хобі в цьому світлі, то зрозуміла, що домашнє рукоділля може бути хобі, а не роботою.

"Якщо ви робите щось послідовно і знаходите в цьому радість, сміливо називайте це хобі!" — радить професорка.

4. Змінила своє визначення "турботи про себе".

Довгий час Кулі регулярно робила манікюр, процедури для обличчя та нарощування вій. Вона думала, що турбота про себе зробить її більш врівноваженою, але це створювало стрес від необхідності бути в більшій кількості місць у певний час.

"Немає нічого поганого в тому, щоб час від часу відвідувати салон манікюру, але через кілька місяців після початку експерименту я зрозуміла, що замість того, щоб записуватися на один із цих прийомів, щоб заспокоїти свій мозок, я перенаправляю всю свою енергію та вільний час на свої хобі", — зізналася Марина.

Загальне правило полягає в тому, що вам потрібно одне хобі для вашого мозку, одне хобі для творчості та одне хобі, щоб підтримувати себе у формі. Для Марини Кулі це стали маджонг, домашні роботи та теніс.

5. Почувалася менш самотньою.

"Америка стикається з епідемією самотності. Але я скажу вам, хто не самотній: любителі, з якими я познайомилася під час свого експерименту", — пригадала американка.

Коли Марину запросили спробувати верхову їзду, вона побачила, наскільки тісно пов'язана спільнота альпіністів. Професорку вразило те, що людей різного віку об'єднувала любов до коней.

6. Перестала боятися смолтоків.

"Щоразу, коли я питала когось про їхні хобі, вони мене дивували. Одного разу я спілкувалася з деканом приймальної комісії Еморі, яку я знала як серйозного професіонала, коли вона розповіла, що її вихідні наповнені змаганнями з перегонів на вітрильниках!" — розповіла жінка.

Тепер у Кулі є багато тем для розмов на різні теми.

"Мій експеримент завершився, але хобі все ще є невід'ємною частиною мого життя. Я граю в тенісній команді, граю в маджонг і вчуся грати в гольф разом зі своїми дітьми", — зізналася професорка.

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Крім того, чоловік провів останні кілька років, відвідуючи практично кожну країну світу. Він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.