Психолог из самой счастливой страны мира рассказала, в чем их секрет

Лидер мнений, эксперт по психологии и писательница Грунд Гуннстейнсдоттир из Исландии раскрыла секрет счастья своей страны — древнюю концепцию InnSaei, которая помогает развивать интуицию и противостоять жизненным вызовам.

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Об этом пишет издание Make It.

Исландия в этом году попала в топ самых счастливых стран мира. Эксперт Грунд Гуннстейнсдоттир твердо убеждена, что один из главных залогов их успеха — глубоко укоренившееся чувство устойчивости, а также концепция InnSaei — это исландское слово в переводе означает интуицию.

"InnSaei имеет три значения: "море внутри", "видеть изнутри" и "смотреть изнутри наружу". Это как крепкий компас, позволяющий находить правильное направление в океане жизни", — говорит госпожа Грунд.

Секреты счастья

По ее словам, древняя философия в течение 20 лет помогала ей каждый раз прислушиваться к своему внутреннему голосу.

"Я стала намного счастливее и здоровее, больше защищаю свою энергию, преодолеваю жизненные вызовы и изменения в карьере с большей легкостью и уверенностью", — делится опытом она.

Эксперт объясняет, что "море внутри" символизирует природу нашего внутреннего мира, который постоянно движется и создает новые связи. "Это мир чувств и воображения, который нельзя поместить в рамки, потому что тогда он перестает функционировать", — отмечает она.

Автор книги Грунд Гуннстейнсдоттир Фото: Instagram

InnSaei означает достаточно хорошо знать себя, чтобы развивать собственную креативность, основные убеждения и человечность. "Вы можете поставить себя на место других людей и создавать связи", — объясняет автор.

Прислушиваться к себе

Также важно быть в гармонии со своим внутренним компасом. "В мире, полном неопределенности и борьбы за наше внимание, крепкий внутренний компас дает ясность, фокус и устойчивость", — подчеркивает Гуннстейнсдоттир.

Для развития InnSaei эксперт советует сформировать более открытый, творческий и критический образ мышления, воспринимать мир с сочувствием, благодарностью и любовью, заботиться о теле и импровизировать. "Самое важное — понять, что для вас самая большая потребность сейчас", — советует она.

Грунд Гуннстейнсдоттир

Исландский лидер мнений, эксперт по психологии, консультант и публичный спикер. Она является автором книги "InnSaei: Исцеление, возрождение и перезагрузка с помощью исландского искусства интуиции". Стала первой женщиной, которая возглавила крупнейший государственный фонд Исландии, а также является членом Консультативного совета Международного центра лидерства Йельского университета. Получила образование в Йельском университете, Гарвардской школе Кеннеди и Лондонской школе экономики и политических наук.

Напомним, ранее известный личный тренер и писатель поделился привычками, которые могут существенно повысить уровень радости. Он подчеркнул, что важно не просто гнаться за счастьем, а менять подход к жизни, сосредотачиваясь на действиях, которые способствуют благополучию и внутренней гармонии.

Также мы рассказывали о связи между деньгами и счастьем. Ученые провели метаанализ, чтобы выяснить, достаточно ли только материального достатка для ощущения настоящего счастья.