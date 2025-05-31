Психологиня з найщасливішої країни світу розказала, в чому їхній секрет

Лідерка думок, експертка з психології та письменниця Грунд Гуннстейнсдоттір з Ісландії розкрила секрет щастя своєї країни — древню концепцію InnSaei, яка допомагає розвивати інтуїцію та протистояти життєвими викликами.

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Про це пише видання Make It.

Ісландія цього року потрапила в топ найщасливіших країн світу. Експертка Грунд Гуннстейнсдоттір твердо переконана, що одна з головних запорук їхнього успіху — глибоко вкорінене почуття стійкості, а також концепція InnSaei — це ісландське слово в перекладі означає інтуїцію.

"InnSaei має три значення: "море всередині", "бачити зсередини" та "дивитись зсередини назовні". Це наче міцний компас, що дозволяє знаходити правильний напрямок в океані життя", — каже пані Грунд.

Секрети щастя

За її словами, древня філософія протягом 20 років допомагала їй щоразу прислухатися до свого внутрішнього голосу.

"Я стала набагато щасливішою та здоровішою, більше захищаю свою енергію, долаю життєві виклики та зміни в кар'єрні з більшою легкістю та впевненістю", — ділиться досвідом вона.

Експертка пояснює, що "море всередині" символізує природу нашого внутрішнього світу, що постійно рухається та створює нові зв'язки. "Це світ почуттів та уяви, який не можна помістити в рамки, бо тоді він перестає функціонувати", — зазначає вона.

Авторка книги Грунд Гуннстейнсдоттір Фото: Instagram

InnSaei означає достатньо добре знати себе, щоб спостерігати власну креативність, основні переконання та людяність. "Ви можете поставити себе на місце інших людей та створювати зв'язки", — пояснює авторка.

Дослухатися до себе

Також важливо бути в гармонії зі своїм внутрішнім компасом. "У світі, повному невизначеності та боротьби за нашу увагу, міцний внутрішній компас дає ясність, фокус та стійкість", — підкреслює Гуннстейнсдоттір.

Для розвитку InnSaei експертка радить сформувати більш відкритий, творчий та критичний спосіб мислення, сприймати світ зі співчуттям, вдячністю та любов‘ю, піклуватися про тіло та імпровізувати. "Найважливіше — зрозуміти, що для вас найбільша потреба зараз", — радить вона.

Грунд Гуннстейнсдоттір

Ісландська лідерка думок, експертка з психології, консультантка та публічна спікерка. Вона є авторкою книги "InnSaei: Зцілення, відродження та перезавантаження за допомогою ісландського мистецтва інтуїції". Стала першою жінкою, яка очолила найбільший державний фонд Ісландії, а також є членом Консультативної ради Міжнародного центру лідерства Єльського університету. Здобула освіту в Єльському університеті, Гарвардській школі Кеннеді та Лондонській школі економіки та політичних наук.

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