Хто дзвонив королю Чарльзу за особистим телефоном: дворецький зробив несподіване зізнання

Колишній дворецький короля Чарльза розповів про сім років, проведених ним у Хайгроув-хаусі. І за його словами, монарх іноді потрапляв у кумедні ситуації.

Грант Гарролд, який служив монарху з 2004 по 2011 рік, коли той був принцом Уельським, розповів, що одного разу Чарльз отримав дивний телефонний дзвінок, пише Mirror.

"Я пам'ятаю, як одного разу хтось заволодів особистим телефоном короля і зателефонував йому, прийнявши його за продавця китайської їжі на винос", — розповів 47-річний чоловік.

"Вони зробили замовлення, а Чарльз просто сказав: "Я не китайська закусочна, ви помилилися номером". Але вони продовжували йому передзвонювати. Зрештою, йому довелося змусити нас поговорити з ними і сказати: "Це не той номер", — поділився Грант.

Дворецький розповів, що ті, хто телефонував, схоже, не розуміли, з ким розмовляють, і після кількох безуспішних спроб врешті-решт припинили дзвонити.

У Хайгроуві, відомої королівської резиденції, Гарролд служив Чарльзу та іншим членам сім'ї, включно з королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Розмірковуючи про сім років своєї роботи на цій посаді, Грант висловив здивування тим, наскільки "нормальними" були члени королівської сім'ї за зачиненими дверима, незважаючи на їхній публічний образ.

Його особливо вразило, наскільки "доступним" був Чарльз, і він пригадав, що той робив усе можливе, щоб співробітники відчували, що їх цінують.

На презентації своєї книжки "Королівський дворецький: моє чудове життя на королівській службі" Грант також розповів про деякі найкумедніші випадки, які він пережив із членами королівської сім'ї.

