Кто звонил королю Чарльзу по личному телефону: дворецкий сделал неожиданное признание

Бывший дворецкий короля Чарльза рассказал о семи годах, проведенных им в Хайгроув-хаусе. И по его словам, монарх иногда попадал в забавные ситуации.

Грант Харролд, служивший монарху с 2004 по 2011 год, когда тот был принцем Уэльским, рассказал, что однажды Чарльз получил странный телефонный звонок, пишет Mirror.

"Я помню, как однажды кто-то завладел личным телефоном короля и позвонил ему, приняв его за продавца китайской еды на вынос", — рассказал 47-летний мужчина.

"Они сделали заказ, а Чарльз просто сказал: "Я не китайская закусочная, вы ошиблись номером". Но они продолжали ему перезванивать. В конце концов, ему пришлось заставить нас поговорить с ними и сказать: "Это не тот номер", — поделился Грант.

Дворецкий рассказал, что звонившие, похоже, не понимали, с кем разговаривают, и после нескольких безуспешных попыток в конце концов прекратили звонить.

В Хайгроуве, известно королевской резиденции, Харролд служил Чарльзу и другим членам семьи, включая королеву Камиллу , принца Уильяма и Кейт Миддлтон .

Размышляя о семи годах своей работы на этой должности, Грант выразил удивление тем, насколько "нормальными" были члены королевской семьи за закрытыми дверями, несмотря на их публичный образ.

Его особенно поразило, насколько "доступным" был Чарльз, и он вспомнил, что тот делал все возможное, чтобы сотрудники чувствовали, что их ценят.

На презентации своей книги "Королевский дворецкий: моя замечательная жизнь на королевской службе" Грант также рассказал о некоторых наиболее забавных случаях, которые он пережил с членами королевской семьи.

