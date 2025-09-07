До сліз: Ольга Сумська показала зворушливий момент на могилі батька (відео)

Українська актриса Ольга Сумська поклала квіти на могилу батька, актора В'ячеслава Сумського. Несподівано на букет соняшників сів метелик.

Українська актриса Ольга Сумська поклала квіти на могилу батька, актора В'ячеслава Сумського, якому виповнилося б 6 вересня 91 рік. Артистка показала зворушливі кадри під час відвідин кладовища.

На кадрах можна побачити, як несподівано на букет соняшників сів червоно-чорний метелик. Цей момент дуже зворушив Ольгу Сумську.

"Сьогодні (6 вересня) — твій день, рідний. Щойно підійшла до могили, з'явився метелик. Я знаю, що це ти, моє сонечко... В'ячеслав Сумський, 91 рік від дня народження. Люблю", — підписала вона відео.

В'ячеслав Сумський грав на сценах провідних театрів України

Радянський і український театральний актор В'ячеслав Сумський помер 12 вересня 2007 року в Києві у 73 роки. Поховали його 15 вересня на Байковому кладовищі, він спочиває поруч із дружиною Ганною.

В'ячеслав Сумський грав на сценах провідних театрів України та виконав понад 150 ролей, зокрема, Енея в "Енеїді" Івана Котляревського, Ярему в "Гайдамаках" і Микиту в "Ярославі Мудрому".

Нагадаємо, будинок Ольги Сумської потрапив в епіцентр обстрілу ЗС РФ 10 липня. Актриса назвала ту ніч "найстрашнішою".

Також Ольга Сумська могла потрапити під атаку російських дронів у Кам'янському Дніпропетровської області. Увечері 15 квітня вона приїхала в місто з виставою.