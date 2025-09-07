До слез: Ольга Сумская показала трогательный момент на могиле отца (видео)

Украинская актриса Ольга Сумская возложила цветы на могилу отца, актера Вячеслава Сумского. Неожиданно на букет подсолнухов села бабочка.

Украинская актриса Ольга Сумская возложила цветы на могилу отца, актера Вячеслава Сумского, которому исполнилось бы 6 сентября 91 год. Артистка показала трогательные кадры во время посещения кладбища.

На кадрах можно увидеть, как неожиданно на букет подсолнухов села красно-черная бабочка. Этот момент очень растрогал Ольгу Сумскую.

"Сегодня (6 сентября) — твой день, родной. Только что подошла к могиле, появилась бабочка. Я знаю, что это ты, мое солнышко… Вячеслав Сумской, 91 год со дня рождения. Люблю", — подписала она видео.

Вячеслав Сумской играл на сценах ведущих театров Украины

Советский и украинский театральный актер Вячеслав Сумской умер 12 сентября 2007 года в Киеве в 73 года. Похоронили его 15 сентября на Байковом кладбище, он покоится рядом с женой Анной.

Вячеслав Сумской играл на сценах ведущих театров Украины и исполнил более 150 ролей, в частности, Энея в "Энеиде" Ивана Котляревского, Ярему в "Гайдамаках" и Никиту в "Ярославе Мудром".

Напомним, дом Ольги Сумской попал в эпицентр обстрела ВС РФ 10 июля. Актриса назвала ту ночь "самой страшной".

Также Ольга Сумская могла попасть под атаку российских дронов в Каменском Днепропетровской области. Вечером 15 апреля она приехала в город со спектаклем.