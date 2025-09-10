Створив чарівний світ Гаррі Поттера: помер легендарний художник-постановник (відео)

Триразовий володар "Оскара" Стюарт Крейг помер у 83 роки після боротьби з хворобою Паркінсона. Крім "Гаррі Поттера", він також створював такі культові фільми, як "Англійський пацієнт" і "Людина-слон".

Художник-постановник Стюарт Крейг помер у себе вдома після 14 років життя з хворобою Паркінсона. Стюарт працював над усіма вісьмома фільмами про Гаррі Поттера, допомагаючи розробляти і створювати декорації, пише Daily Mail.

Інтерв'ю зі Стюартом Крейгом

Він виграв три премії "Оскар" (щоправда, не за "Гаррі Поттера") і був номінований ще на вісім, зокрема чотири за фільми про Гаррі Поттера. Він також був номінований на премію BAFTA цілих 16 разів і тричі отримав її.

Він отримав премію "Оскар" за найкращу художню постановку за фільми "Ганді", "Небезпечні зв'язки" та "Англійський пацієнт".

Повідомляючи про його смерть, Британська гільдія кінодизайнерів поділилася словами співчуття від Ніла Ламонта, наставником якого був Стюарт.

"Ми зі Стюартом вперше працювали разом над фільмом "Англійський пацієнт". Політ у Туніс до нього став однією з найважливіших подій у моїй кар'єрі. Одразу після аеропорту, на розвідку місцевої занедбаної, зруйнованої будівлі, за 40 градусів... Враження, отримані мною під час роботи над цим фільмом, дали змогу мені не лише побачити талант Стюарта, його чудові начерки, малюнки олівцем та бачення, а й те, як він поводився в усіх сферах життя: у студії, у машині, в ресторанах. Справжній джентльмен, що володіє витонченістю, добротою і смиренням", — сказав Ніл Ламонт.

Трейлер фільму "Англійський пацієнт"

Він зазначив, що кожен із режисерів мріяв попрацювати зі Стюартом Крейгом. І кожен, кому це вдалося, запам'ятовував цей час назавжди.

Джоан Роулінг, яка написала книжки про Гаррі Поттера, віддала Крейгу шану, написавши в X: "Робота зі Стюартом Крейгом була одним із привілеїв у моєму житті".

А Кріс Коламбус назвав Крейга "справжнім провидцем", який втілив чарівний світ Гаррі Поттера на екрані так, як ніхто інший.

"Він також був одним із найприємніших людей, яких тільки можна було зустріти. Мої найглибші співчуття його близьким", — зазначив Коламбус.

Трейлер фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Тим часом Девід Гейман, продюсер серії фільмів про Гаррі Поттера, сказав, що у Стюарта Крейга був вишуканий смак і прекрасне почуття історії: "Він також володів незвичайною здатністю виявляти найкращі якості в кожному, хто його оточував".

Начерк Стюарта Крейга для фільмів про Гаррі Поттера Фото: Скриншот

Стюарт допомагав розробляти декорації до фільмів про Гаррі Поттера разом із частим співавтором і художником-декоратором, покійною Стефані Макміллан.

