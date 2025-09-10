Создал волшебный мир Гарри Поттера: умер легендарный художник-постановщик (видео)

Трехкратный обладатель "Оскара" Стюарт Крейг умер в 83 года после борьбы с болезнью Паркинсона. Кроме "Гарри Поттера", он также создавал такие культовые фильмы, как "Английский пациент" и "Человек-слон".

Художник-постановщик Стюарт Крейг умер у себя дома после 14 лет жизни с болезнью Паркинсона. Стюарт работал над всеми восемью фильмами о Гарри Поттере, помогая разрабатывать и создавать декорации, пишет Daily Mail.

Интервью со Стюартом Крейгом

Он выиграл три премии "Оскар" (правда, не за "Гарри Поттера") и был номинирован еще на восемь, в том числе четыре за фильмы о Гарри Поттере. Он также был номинирован на премию BAFTA целых 16 раз и трижды получил ее.

Он получил премию "Оскар" за лучшую художественную постановку за фильмы "Ганди", "Опасные связи" и "Английский пациент".

Сообщая о его смерти, Британская гильдия кинодизайнеров поделилась словами соболезнования от Нила Ламонта, наставником которого был Стюарт.

"Мы со Стюартом впервые работали вместе над фильмом "Английский пациент". Полет в Тунис к нему стал одним из самых важных событий в моей карьере. Сразу после аэропорта, на разведку местного заброшенного, разрушенного здания, при 40 градусах… Впечатления, полученные мной во время работы над этим фильмом, позволили мне не только увидеть талант Стюарта, его прекрасные наброски, рисунки карандашом и видение, но и то, как он вел себя во всех сферах жизни: в студии, в машине, в ресторанах. Истинный джентльмен, обладающий изяществом, добротой и смирением", — сказал Нил Ламонт.

Трейлер фильма "Английский пациент"

Он отметил, что каждый из режиссеров мечтал поработать со Стюартом Крейгом. И каждый, кому это удалось, запоминал это время навсегда.

Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере, отдала Крейгу дань уважения, написав в X: "Работа со Стюартом Крейгом была одной из привилегий в моей жизни".

А Крис Коламбус назвал Крейга "настоящим провидцем", который воплотил волшебный мир Гарри Поттера на экране так, как никто другой.

"Он также был одним из самых приятных людей, которых только можно было встретить. Мои глубочайшие соболезнования его близким", — отметил Коламбус.

Трейлер фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Тем временем Дэвид Хейман, продюсер серии фильмов о Гарри Поттере, сказал, что у Стюарта Крейга был изысканный вкус и прекрасное чувство истории: "Он также обладал необыкновенной способностью выявлять лучшие качества в каждом, кто его окружал".

Набросок Стюарта Крейга для фильмов о Гарри Поттере Фото: Скриншот

Стюарт помогал разрабатывать декорации к фильмам о Гарри Поттере вместе с частым соавтором и художником-декоратором, покойной Стефани Макмиллан.

