Актор Костянтин Темляк отримав нагороду "Золота дзиґа": у соцмережах його порівняли з Путіним

Український актор Костянтин Темляк отримав нагороду "Золота дзиґа" за найкращу чоловічу роль за роботу у фільмі "БожеВільні". Після вручення премії на нього обрушилася хвиля хейту.

Нагородження Темляка викликало в мережі обурення, адже актор потрапляв у скандал за домашнє насильство. Фокус розповідає, у чому звинувачують актора.

Одразу після оголошення результатів національної кінопремії "Золота дзиґа" соцмережі наповнили гнівні коментарі на адресу Темляка. Користувачі писали, що така нагорода виглядає як "індульгенція на насильство".

Користувачі зазначили, що за вчинення злочину "не можна отримати підтримку та нагороди". Це нібито дає сигнал суспільству, що така поведінка — прийнятна.

Дехто порівнював нагородження Темляка з можливою премією президенту Росії Володимиру Путіну за "вирішення конфлікту між двома селами в Росії".

"Ми проти його війни в Україні, але ще потрібно розбиратися, чи дійсно він напав. Ми приєднаємося до переговорів, але в [вирішенні конфлікту] він точно гідний нагороди", — вказують користувачі.

Проти нагородження Темляка виступила акторка, директорка і художня керівниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураковська.

На її думку, ті, хто ухвалює такі рішення, "знущаються над жертвами і руйнують основи цивілізованого суспільства".

"Я, як член кіноакадемії, жінка і громадянка, висловлюю протест проти рішення присвоїти "Золоту дзиґу" Костянтину Темляку", — написала вона у Facebook.

Позицію Жураковської підтримала українська журналістка Аліна Доротюк.

Кіноакадемія України пізніше заявила, що Костянтин Темляк отримав нагороду виключно за свою роль у фільмі, а не як виправдання особистості. Кіноакадемія засудила дії актора і підкреслила свою єдину позицію — будь-які прояви насильства неприпустимі.

"Українська Кіноакадемія готова підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих і вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", — заявила команда.

Нагадаємо, 9 серпня навколо актора Костянтина Темляка розгорівся скандал. Його колишня дівчина Анастасія Соловйова вирішила публічно розповісти про психологічний тиск і фізичне насильство з його боку.

Нинішня дружина актора Анастасія Нестеренко відреагувала на ці висловлювання. За її словами, у їхніх стосунках актів насильства не було, але висловлювання Соловйової стали для неї "болючою правдою".