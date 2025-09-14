Актер Константин Темляк получил награду "Золота дзиґа": в соцсетях его сравнили с Путиным

Украинский актер Константин Темляк получил награду "Золота дзиґа" за лучшую мужскую роль за работу в фильме "БожеВільні". После вручения премии на него обрушилась волна хейта.

Награждение Темляка вызвало в сети возмущение, ведь актер попадал в скандал за домашнее насилие. Фокус рассказывает, в чем обвиняют актера.

Сразу после объявления результатов национальной кинопремии "Золота дзиґа" соцсети наполнили гневные комментарии в адрес Темляка. Пользователи писали, что подобная награда выглядит как "индульгенция на насилие".

Пользователи отметили, что за совершение преступления "нельзя получить поддержку и награды". Это якобы дает сигнал обществу, что такое поведение — приемлемо.

Некоторые сравнивали награждение Темляка с возможной премией президенту России Владимиру Путину за "решение конфликта между двумя селами в России".

"Мы против его войны в Украине, но еще нужно разбираться, действительно ли он напал. Мы присоединимся к переговорам, но в [решении конфликта] он точно достоин награды", — указывают пользователи.

Против награждения Темляка выступила актриса директор и художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Олеся Жураковская.

По ее мнению, принимающие подобные решения "издеваются над жертвами и разрушают основы цивилизованного общества".

"Я, как член киноакадемии, женщина и гражданка, выражаю протест против решения присвоить "Золоту дзиґу" Константину Темляку", — написала она в Facebook.

Позицию Жураковской поддержала украинская журналистка Алина Доротюк.

Киноакадемия Украины позже заявила, что Константин Темляк получил награду исключительно за свою роль в фильме, а не в качестве оправдания личности. Киноакадемия осудила действия актера и подчеркнула свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы.

"Украинская Киноакадемия готова поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии", — заявила команда.

Напомним, 9 августа вокруг актера Константина Темляка разгорелся скандал. Его бывшая девушка Анастасия Соловьева решила публично рассказать о психологическом давлении и физическом насилии с его стороны.

Нынешняя жена актера Анастасия Нестеренко отреагировала на эти высказывания. По ее словам, в их отношениях актов насилия не было, но высказывания Соловьевой стали для нее "болезненной правдой".