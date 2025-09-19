Автор пісень Бретт Джеймс загинув: він написав хіти для Тейлор Свіфт і Bon Jovi (фото)

Американський кантрі-співак, продюсер і лауреат премії Греммі Бретт Джеймс загинув в авіакатастрофі, він летів на приватному літаку Cirrus SR22T.

Літак вилетів із Нешвілла 18 вересня і впав біля початкової школи Айотла-Веллі в Північній Кароліні. Про це повідомила у Facebook "Зал слави композиторів Нешвілла".

Разом зі співаком загинуло ще двоє людей, учні та працівники школи не постраждали, зазначив офіс шерифа округу Мейкон.

Літак Бретта Джеймса впав біля початкової школи

Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування, повідомив телеканал Fox News.

Хіти Бретта Джеймса

Бретт Джеймс народився 5 червня 1968 року в Колумбії. У 1995 році він випустив дебютний альбом з відомими синглами "If I Could See Love", "Female Bonding" і "Worth the Fall".

Він написав понад 800 пісень для таких артистів, як Тім Макгроу, Тейлор Свіфт, Кенні Чесні, Родні Аткінс, Джейсон Олдін і Джон Бон Джові. Справжнім хітом у світі кантрі стала композиція для Керрі Андервуд "Jesus, Take the Wheel" ("Ісусе, сядь за кермо").

Пісня "Jesus, Take the Wheel" отримала 2007 року дві премії "Греммі"

Пісня отримала 2007 року премії "Греммі" в номінаціях "Найкраща кантрі-пісня" і "Найкраще жіноче вокальне кантрі-виконання".

У 2020 році Бретта Джеймса внесли в "Зал слави авторів пісень Нешвілла". Загалом він написав 27 кантрі-хітів, які посіли перше місце на радіо, пише New York Post.

