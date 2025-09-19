Автор песен Бретт Джеймс погиб: он написал хиты для Тейлор Свифт и Bon Jovi (фото)

Американский кантри-певец, продюсер и лауреат премии Грэмми Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе, он летел на частном самолете Cirrus SR22T.

Самолет вылетел из Нэшвилла 18 сентября и рухнул возле начальной школы Айотла-Вэлли в Северной Каролине. Об этом сообщила в Facebook "Зал славы композиторов Нешвилла".

Вместе c певцом погибли еще два человека, учащиеся и работники школы не пострадали, отметил офиса шерифа округа Мейкон.

Самолет Бретта Джеймса рухнул возле начальной школы

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование, сообщил телеканал Fox News.

Хиты Бретта Джеймса

Бретт Джеймс родился 5 июня 1968 года в Колумбии. В 1995 году он выпустил дебютный альбом с известными синглами "If I Could See Love", "Female Bonding" и "Worth the Fall".

Он написал более 800 песен для таких артистов, как Тим Макгроу, Тейлор Свифт, Кенни Чесни, Родни Аткинс, Джейсон Олдин и Джон Бон Джови. Настоящим хитом в мире кантри стала композиция для Кэрри Андервуд "Jesus, Take the Wheel" ("Иисус, сядь за руль").

Песня "Jesus, Take the Wheel" получила в 2007 году две премии "Грэмми"

Песня получила в 2007 году премии "Грэмми" в номинациях "Лучшая кантри-песня" и "Лучшее женское вокальное кантри-исполнение".

В 2020 году Бретта Джеймса внесли в "Зал славы авторов песен Нэшвилла". Всего он написал 27 кантри-хитов, занявших первое место на радио, пишет New York Post.

