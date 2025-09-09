"Снова и снова": Анастейша пела Шварценеггеру песню 12 раз

Американская певица Анастейша рассказала, что на одном из голливудских мероприятий исполняла для Арнольда Шварценеггера песню "Whatta Man" двенадцать раз. Инцидент произошел еще до ее большого прорыва в музыкальной карьере.

Как сообщает Der Spiegel, до того как обрести мировую известность, Анастейша зарабатывала на жизнь выступлениями для знаменитостей. Одним из таких моментов стала вечеринка на день рождения Арнольда Шварценеггера, где актер настаивал, чтобы певица спела песню группы En Vogue "Whatta Man" ("Какой классный мужчина") многократно.

"Он просто хотел, чтобы я исполняла эту песню снова и снова. Пожалуй, я пела ее двенадцать раз", — вспоминает Анастейша. Она отметила, что каждый раз думала: "О Боже, он хочет услышать ее еще раз". Несмотря на монотонность, артистка сумела посмеяться над этой ситуацией.

В 2000-х голос Анастейши уже привлекал внимание в музыкальной индустрии. Даже сегодня, в 56 лет, она активно выступает на турне по Австралии и Европе, собирая полные залы. Однако ее первые шаги в мире шоу-бизнеса были далеки от легких, особенно когда приходилось петь на вечеринках таких известных персон, как Стивен Спилберг или Кейт Кэпшоу.

Опыт с "Whatta Man" стал частью ее музыкальной одиссеи. Дебютный сингл Анастейши "I'm Outta Love", выпущенный в 2000 году, принес ей всемирное признание. По словам певицы, с тех пор ей больше не приходилось повторять песню для кого-то на день рождения — по крайней мере, для Шварценгеггера.

