Больше экшена и смеха: вышел трейлер второго сезона "ФУБАР" с Арнольдом Шварценеггером

77-летняя голливудская икона Арнольд Шварценеггер вернется на экраны во втором сезоне комедийно-шпионского сериала Ника Санторы "ФУБАР" и задаст жару.

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Трейлер грядущего шоу уже опубликовал Netflix.

Арни снова играет Люка Бруннера, ветерана ЦРУ, который до недавнего времени был на грани выхода на пенсию. После своей последней миссии по спасению другого оперативника, которым, как ни странно, оказалась его дочь, он вернулся и столкнулся лицом к лицу с новыми злодеями. В этот раз ему будет противостоять его бывшая возлюбленная, роль которой блестяще воплотила Керри-Энн Мосс (Тринити из "Матрицы"). Главная антагонистка угрожает разрушить весь мир, а перед этим – отомстить бывшему за прошлые измены.

В 2023 году Арнольд рассказывал, что предыстория неверности его персонажа пересекалась с его реальным разводом с Марией Шрайвер.

"Дэвид Эллисон пришел ко мне с идеей телешоу. Я сказал: "Это должно быть что-то, где я смогу использовать все свои аспекты и таланты. Это должно быть весело. Это должно быть полно действий. Это должно быть мило. И мы не должны пытаться обойти мой возраст — давайте играть в мой возраст". Он придумал идею сделать что-то вроде "Правдивой лжи". Мы смеялись над [сходствами] – такое ощущение, что это документальный фильм. Разница в том, что в сериале он не считает это изменой, потому что [соблазнение агентов ЦРУ] было частью его профессии. Его жена ушла, потому что он никогда не был дома, и теперь у него эта дилемма с дочерью, потому что у нее та же работа, и это тоже испортит ее отношения. Но в [моем реальном браке со Шрайвер] это был мой промах. Это был мой провал. Кроме того, в сериале он в глубине души все еще любит свою жену", – признавался актер в интервью Hollywood Reporter 2023 года.

В проекте появится и Моника Барбаро, недавно номинированная на "Оскар" за "Полную неизвестность", которая снова сыграет дочь Бруннера.

Судя по трейлеру, в нем зрителей ждут еще больше сцен борьбы, расследований и даже танцев.

"Второй сезон будет масштабнее во всех отношениях. Больше смеха. Больше экшена. Лучший актерский состав. Я рад, что ко мне присоединится еще одна икона боевиков, Кэрри-Энн Мосс, и что вся моя команда, которую вы все так любили в первом сезоне, снова со мной", – заявил Шварценеггер.

В актерский состав второго сезона также вошли Милан Картер, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкль, Фабиана Уденио, Апарна Бриэль, Гай Бернет, Энди Бакли, Джей Барушель, Барбара Ив Харрис и Скотт Томпсон. Исполнительными продюсерами сериала являются Адам Хиггс, Скотт Салливан, Фил Абрахам, Эми Поча, Сет Коэн и Дэвид Эллисон из Skydance, Дэна Голдберг и Мэтт Танелл.

Премьера второго сезона "ФУБАР"на Netflix состоится 12 июня и будет приурочена ко Дню отца.

Ранее Фокус писал, что вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение", а также представлен тизер-трейлер "Зверополис 2".