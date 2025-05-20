Новые герои и новые расследования: вышел тизер-трейлер фильма "Зверополис 2"

Анимационная студия Walt Disney представила первый тизер-трейлер второй части культового мультфильма "Зверополис". Зрителей ждут новые персонажи, в том числе таинственная змея Ке Хуэй Куана. "Зверополис 2" выходит в прокат 26 ноября.

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Соответствующее видео появилось на канале Walt Disney Animation Studios на YouTube.

"Зверополис 2" – долгожданный сиквел хита студии 2016 года, получившего "Оскар" за лучший анимационный фильм.

Снятая Джаредом Бушем и Байроном Ховардом, лента "Зверополис 2" вновь объединяет Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) и Ника Уайлда (Джейсон Бейтман), новичков из полиции Зверополиса, поскольку они оказываются на извилистом пути великой тайны, когда Гэри Де'Снейк (Ке Хай Куан) прибывает в Зверополис и переворачивает животный мегаполис с ног на голову.

Трейлер анимационной ленты "Зверополис 2"

В тизере-трейлере Ник, Джуди и Гэри преследуются полицией по разным районам Зверополиса. По пути они сталкиваются с таинственной фигурой в капюшоне со светящимися глазами. Затем зрители видят на экране как знакомых, так и новых героев, включая бобра Ниблса (озвучивает Форчун Феймстер) и доктора Фаззби, терапевта по квокке (Квинта Брансон). Чтобы раскрыть дело, им придется отправиться под прикрытием в неожиданные новые части города, где их крепнущее партнерство подвергается испытанию, как никогда прежде.

Старые-новые герои

Кроме Джиннифер Гудвин и Джейсона Бейтмана, в фильм вернется и Шакира, которая снова подарит свой голос певице Газели, исполнившей композицию "Try Everything" в оригинальной ленте.

"Газель вернулась, и у нее новый образ, новая песня и, конечно же, новые танцевальные движения. Просто подождите, пока вы не увидите, над чем она и ее танцоры-тигры работали", — сказала Шакира в видео на выставке D23 Brazil в прошлом году.

Зрители снова услышат пение Газели, которую озвучила Шакира

"Зверополис 2" – ожидания

Создатели фильма "Зверополис 2" надеются повторить успех оригинальной картины, снятой Ричем Муром и Байроном Ховардом в 2016 году. Она собрала более миллиарда долларов в мировом прокате. Кроме "Оскара", мультфильм награжден "Золотым глобусом".

Вселенная антропоморфных животных также расширилась благодаря мини-сериалу "Зверополис+" на Disney+.

Напомним, что в оригинальном "Зверополисе" история повествовала о кролике-полицейской Джуди и мошеннике лисе Нике, которые расследовали дело о пропавших животных.

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