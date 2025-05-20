Нові герої та нові розслідування: вийшов тизер-трейлер фільму "Зоотрополіс 2"

Анімаційна студія Walt Disney представила перший тизер-трейлер другої частини культового мультфільму "Зоотрополіс". На глядачів чекають нові персонажі, зокрема таємнича змія Ке Хуей Куана. "Зоотрополіс 2" виходить у прокат 26 листопада.

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Відповідне відео з'явилося на каналі Walt Disney Animation Studios на YouTube.

"Зоотрополіс 2" – довгоочікуваний сиквел хіта студії 2016 року, який здобув "Оскар" за найкращий анімаційний фільм.

Знята Джаредом Бушем і Байроном Говардом, стрічка "Зоотрополіс 2" знову об'єднує Джуді Гоппс (Джініфер Ґудвін) і Ніка Вайлда (Джейсон Бейтман), новачків з поліції Зоотрополіса, оскільки вони опиняються на звивистому шляху великої таємниці, коли Гері Де'Снейк (Ке Хай Куан) прибуває до Зоотрополіса й перевертає тваринний мегаполіс із ніг на голову.

Трейлер анімаційної стрічки "Зоотрополіс 2"

У тизері-трейлері Нік, Джуді та Гері переслідуються поліцією різними районами Зоотрополіса. Дорогою вони стикаються з таємничою фігурою в капюшоні з очима, що світяться. Потім глядачі бачать на екрані як знайомих, так і нових героїв, включно з бобром Ніблсом (озвучує Форчун Феймстер) і лікарем Фаззбі, терапевтом із квокки (Квінта Брансон). Щоб розкрити справу, їм доведеться вирушити під прикриттям у несподівані нові частини міста, де їхнє міцніюче партнерство зазнає випробування, як ніколи раніше.

Старі-нові герої

Крім Джініфер Гудвін і Джейсона Бейтмана, у фільм повернеться і Шакіра, яка знову подарує свій голос співачці Газелі, що виконала композицію "Try Everything" в оригінальній стрічці.

"Газель повернулася, і в неї новий образ, нова пісня і, звичайно ж, нові танцювальні рухи. Просто почекайте, поки ви не побачите, над чим вона і її танцюристи-тигри працювали", — сказала Шакіра у відео на виставці D23 Brazil минулого року.

Глядачі знову почують спів Газелі, яку озвучила Шакіра

"Зоотрополіс 2" — очікування

Творці фільму "Зоотрополіс 2" сподіваються повторити успіх оригінальної картини, знятої Річем Муром і Байроном Говардом у 2016 році. Вона зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті. Крім "Оскара", мультфільм нагороджений "Золотим глобусом".

Всесвіт антропоморфних тварин також розширився завдяки мінісеріалу "Зоотрополіс+" на Disney+.

Нагадаємо, що в оригінальному "Зоотрополісі" історія оповідала про крільчиху-поліцейську Джуді і шахрая лисицю Ніка, які розслідували справу про зниклих тварин.

Раніше Фокус повідомляв, що вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження", а також розповідав, чому варто подивитися "Місія нездійсненна: Фінальна розплата", заради прем'єри якого Том Круз виліз на дах кінотеатру.