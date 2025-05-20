Найгірші з найгірших динозаврів: вийшов новий трейлер фільму "Світ Юрського періоду: Відродження"

Студія Universal Pictures за півтора місяця до прем'єри представила новий повний екшену трейлер на останню частину франшизи "Парк Юрського періоду" під назвою "Світ Юрського періоду: Відродження".

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Відео опубліковано на каналі студії в YouTube.

Фільм, прем'єра якого запланована на 2 липня, обіцяє ще більше видовищності та "найгірших з найгірших динозаврів", до того ж значно більшого розміру, ніж у попередніх частинах саги.

"Власники тематичного парку провели експериментальну роботу, залишивши тут тільки найгірших", — каже Зора Беннет (Скарлет Йоганссон), членкиня експедиції на тропічний острів, що колись слугував місцем первісної дослідницької лабораторії InGen.

Трейлер фільму "Світ Юрського періоду: Відродження"

"Ми опинилися в місці, де нам не місце, виживання — це ризик", — додає доктор Генрі Луміс (Джонатан Бейлі).

"Найгірші з найгірших динозаврів залишилися тут", — ідеться в підписі до трейлера.

Згідно з офіційним описом фільму, дія відбувається через п'ять років після подій стрічки "Домініон Юрського періоду" 2022 року. Картина оповідає про Зорю, досвідчену експертку з таємних операцій, яка очолює команду, що виконує надсекретну місію із захисту генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів у світі.

Дорогою в ізольоване екваторіальне середовище, де мешкають динозаври, операція Зори перетинається з цивільною сім'єю, чию експедицію на човні перекинули мародерствуючі водні динозаври. Усі вони опиняються застряглими на острові, де стикаються віч-на-віч зі зловісним, шокуючим відкриттям, прихованим від світу протягом десятиліть.

Гарет Едвардс, відомий як режисер фільмів "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії", "Годзілла" і "Творець", розповів, що насправді він мав намір зробити перерву і зосередитися на написанні своєї "наступної ідеї" для нового проєкту, коли йому випала нагода зняти "Парк Юрського періоду".

"Це єдиний фільм, який змусив би мене кинути все, як камінь, і пірнути з головою. Я думаю, що перший фільм — це шедевр кінематографа... тому ця можливість для мене як сон", — наголосив режисер.

Сценарій для майбутньої частини Юрського періоду був написаний Девідом Кеппом, автором оригінального фільму 1993 року і його продовження "Загублений світ: Парк Юрського періоду". Робота над майбутнім фільмом — його перше повернення до франшизи після блокбастера 1997 року.

Раніше Фокус писав, що господарі перетворили свій будинок на "Парк Юрського періоду", а також розповідав, як проєкт у стилі парку Юрського періоду може повернути вимерлі види рослин.