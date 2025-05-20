Худшие из худших динозавров: вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"

Студия Universal Pictures за полтора месяца до премьеры представила новый полный экшена трейлер на последнюю часть франшизы "Парк Юрского периода" под названием "Мир Юрского периода: Возрождение".

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Видео опубликовано на канале студии в YouTube.

Фильм, премьера которого запланирована на 2 июля, обещает еще больше зрелищности и "худших из худших динозавров", к тому же куда большего размера, чем в предыдущих частях саги.

"Владельцы тематического парка провели экспериментальную работу, оставив здесь только худших", – говорит Зора Беннет (Скарлет Йоханссон), член экспедиции на тропический остров, который когда-то служил местом первоначальной исследовательской лаборатории InGen.

Трейлер фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"

"Мы оказались в месте, где нам не место, выживание – это риск", – добавляет доктор Генри Лумис (Джонатан Бейли).

"Худшие из худших динозавров остались здесь", – говорится в подписи к трейлеру.

Согласно официальному описанию фильма, действие происходит через пять лет после событий ленты "Доминион Юрского периода" 2022 года. Картина повествует о Зоре, опытном эксперте по тайным операциям, которая возглавляет команду, выполняющую сверхсекретную миссию по защите генетического материала трех крупнейших динозавров в мире.

По пути в изолированную экваториальную среду, где обитают динозавры, операция Зоры пересекается с гражданской семьей, чья лодочная экспедиция была опрокинута мародерствующими водными динозаврами. Все они оказываются застрявшими на острове, где сталкиваются лицом к лицу со зловещим, шокирующим открытием, скрытым от мира на протяжении десятилетий.

Гарет Эдвардс, известный как режиссер фильмов "Изгой-один. Звездные войны: Истории", ""Годзилла" и "Создатель", рассказал, что на самом деле он намеревался сделать перерыв и сосредоточиться на написании своей "следующей идеи" для нового проекта, когда ему представилась возможность снять "Парк Юрского периода".

"Это единственный фильм, который заставил бы меня бросить все, как камень, и нырнуть с головой. Я думаю, что первый фильм – это шедевр кинематографа… поэтому эта возможность для меня как сон", – подчеркнул режиссер.

Сценарий для предстоящей части Юрского периода был написан Дэвидом Кеппом, автором оригинального фильма 1993 года и его продолжения "Затерянный мир: Парк Юрского периода". Работа над предстоящим фильмом — его первое возвращение к франшизе после блокбастера 1997 года.

Ранее Фокус писал, что хозяева превратили свой дом в "Парк Юрского периода", а также рассказывал, как проект в стиле парка Юрского периода может вернуть вымершие виды растений.