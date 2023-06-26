Помогут от рака: проект в стиле Парка Юрского периода может вернуть вымершие виды растений

Доктор Алекс Дэйви уверен, что популярный фильм "Парк Юрского периода" вдохновил ряд ученых на грандиозные открытия.

Related video

Специалисты хотят возродить вымершие деревья в рамках проекта в стиле Парка Юрского периода. Об этом пишет Daily Star.

Проект осуществляется в связи с тем, что 40% видов растений находятся под угрозой исчезновения, что ставит под угрозу наш климат, другие виды и благосостояние человека.

Доктор Алекс Дэйви из Королевского ботанического сада Эдинбурга сказал, что такие фильмы, как "Парк Юрского периода", популяризировали концепцию возрождения давно вымерших животных, но до недавнего времени мало кто уделял внимание многочисленным видам растений, которые были утрачены.

"В конечном счете, вся жизнь на Земле зависит от растений, но изменение климата, инвазивные виды и изменения в землепользовании ускоряют темпы вымирания. Никогда не знаешь, насколько важными могут оказаться эти растения — в том числе, возможно, в них содержится лекарство от таких болезней, как рак", — заявил ученый.

Издание отмечает, что в то время как ДНК динозавра для воскрешения Ти-Рекса все еще ускользает от ученых, семена сохраняются в центрах по всему миру.

Ранее Фокус писал, что внутри карстовой воронки могут обитать новые виды животных. Китайские ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая обнаружили гигантскую воронку в прошлом году. Теперь они размышляют о том, что эта дыра может быть домом для новых видов животных.

Также ранее сообщалось, что странных существ выбросило на побережье Британии. По словам директора зоопарка на островке Англси, в ближайшее десятилетие морские чудовища из тропических вод начнут переселяться к побережьям страны.