Більше екшену і сміху: вийшов трейлер другого сезону "ФУБАР" з Арнольдом Шварценеггером

77-річна голлівудська ікона Арнольд Шварценеггер повернеться на екрани в другому сезоні комедійно-шпигунського серіалу Ніка Сантори "ФУБАР" і задасть жару.

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Трейлер майбутнього шоу вже опублікував Netflix.

Арні знову грає Люка Бруннера, ветерана ЦРУ, який донедавна був на межі виходу на пенсію. Після своєї останньої місії з порятунку іншого оперативника, яким, як не дивно, виявилася його дочка, він повернувся і зіткнувся віч-на-віч з новими лиходіями. Цього разу йому протистоятиме його колишня кохана, роль якої блискуче втілила Керрі-Енн Мосс (Трініті з "Матриці"). Головна антагоністка погрожує зруйнувати весь світ, а перед цим — помститися колишньому за минулі зради.

У 2023 році Арнольд розповідав, що передісторія невірності його персонажа перетиналася з його реальним розлученням із Марією Шрайвер.

"Девід Еллісон прийшов до мене з ідеєю телешоу. Я сказав: "Це має бути щось, де я зможу використовувати всі свої аспекти і таланти. Це має бути весело. Це має бути повно дій. Це має бути мило. І ми не повинні намагатися обійти мій вік — давайте грати в мій вік". Він придумав ідею зробити щось на кшталт "Правдивої брехні". Ми сміялися над [подібностями] — таке відчуття, що це документальний фільм. Різниця в тому, що в серіалі він не вважає це зрадою, тому що [спокушання агентів ЦРУ] було частиною його професії. Його дружина пішла, тому що він ніколи не був удома, і тепер у нього ця дилема з дочкою, тому що в неї та сама робота, і це теж зіпсує її стосунки. Але в [моєму реальному шлюбі зі Шрайвер] це був мій промах. Це був мій провал. Крім того, у серіалі він у глибині душі все ще кохає свою дружину", — зізнавався актор в інтерв'ю Hollywood Reporter 2023 року.

У проєкті з'явиться і Моніка Барбаро, нещодавно номінована на "Оскар" за "Повну невідомість", яка знову зіграє доньку Бруннера.

Судячи з трейлеру, у ньому на глядачів чекають ще більше сцен боротьби, розслідувань і навіть танців.

"Другий сезон буде масштабнішим у всіх відношеннях. Більше сміху. Більше екшену. Кращий акторський склад. Я радий, що до мене приєднається ще одна ікона бойовиків, Керрі-Енн Мосс, і що вся моя команда, яку ви всі так любили в першому сезоні, знову зі мною", — заявив Шварценеггер.

До акторського складу другого сезону також увійшли Мілан Картер, Форчун Феймстер, Тревіс Ван Вінкль, Фабіана Уденіо, Апарна Бріель, Гай Бернет, Енді Баклі, Джей Барушель, Барбара Ів Гарріс і Скотт Томпсон. Виконавчими продюсерами серіалу є Адам Хіггс, Скотт Салліван, Філ Абрахам, Емі Поча, Сет Коен і Девід Еллісон зі Skydance, Дена Голдберг і Метт Танелл.

Прем'єра другого сезону "ФУБАР" на Netflix відбудеться 12 червня і буде приурочена до Дня батька.

Раніше Фокус писав, що вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження", а також представлений тизер-трейлер "Зверополіс 2".