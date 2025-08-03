78-летний Арнольд Шварценеггер более 10 лет скрывал роман с девушкой: история отношений (фото)

Легендарный актер более десятилетия встречается с физиотерапевтом, которая лечила его после травмы. Впервые их вместе увидели еще в 2013 году.

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Как сообщает HELLO!, знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который 30 июля отметил 78-летие, уже более десяти лет находится в отношениях с младшей избранницей. После развода с Марией Шрайвер в 2011 году он сохраняет дружбу с ней, однако личную жизнь предпочитает держать в тени. Его новая партнерша Хизер Миллиган нечасто появляется на публике, однако продолжает оставаться рядом.

Кто такая Хизер Миллиган

Партнерша Шварценеггера — опытный физиотерапевт и предприниматель. 50-летняя Хизер основала собственную клинику Elite OrthoSport Physical Therapy & Performance, которая работает в Западном Лос-Анджелесе. В ее профессиональном досье — степень MBA, двадцать лет практики в физической терапии и многолетний опыт в спортивной гимнастике. В основном она работает с профессиональными спортсменами.

Согласно информации на сайте клиники, Миллиган создала команду специалистов, которые разделяют ее видение индивидуального подхода к пациентам и высоких стандартов лечения.

Как начались отношения

Арнольд познакомился с Хизер в 2012 году, когда обратился к ней за помощью после операции на плече. Ее посоветовал хирург актера. По словам Шварценеггера, он слышал: "Есть только один (человек, — ред.), это Хизер — любого спортсмена я всегда направляю к ней, потому что она единственная, кто действительно знает, о чем говорит", — рассказал актер в комментарии People.

Встреча, связанная с реабилитацией, быстро переросла в нечто большее. "Я пошел к ней, а затем, после того, как моя терапия закончилась, после того, как я закончил смотреть фильм, я перезвонил ей и пригласил на обед, чтобы поблагодарить", — вспоминал актер. — "А потом одно привело к следующему".

Впервые их вместе заметили в 2013 году, незадолго до премьеры ленты "План побега", в которой Арнольд снимался вместе с Сильвестром Сталлоне.

Они редко появляются на публике, но остаются вместе

Несмотря на то, что пара не афиширует свои отношения в социальных сетях, по словам очевидцев, они продолжают быть вместе. Последний раз их видели вместе в июне этого года — на премьере второго сезона сериала FUBAR в Лос-Анджелесе.

Также сообщается, что Миллиган имеет хорошие отношения со всеми пятью детьми Арнольда.

Арнольд открыто о своих чувствах

Во время участия в подкасте братьев Келси "New Heights" в 2023 году Шварценеггер впервые публично упомянул о своей партнерше: "Десять лет назад я влюбился в Хизер, свою девушку, которая является физиотерапевтом, лечит многих футболистов, боксеров, бойцов UFC и баскетболистов, и она настоящая фанатка спорта, особенно футбола".

В интервью для "People" актер добавил: "У нас так много общего. Я думаю, что это ее мир. Мне нравится, что она любит работать. Она явно независима. Она просто невероятно целеустремленная".

Как сообщал Фокус, бывшая жена Шварценеггера трижды отвергла предложение руки и сердца.

В начале года Арнольд Шварценеггер поддержал сына Патрика на публике.