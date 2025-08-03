78‑річний Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховував роман з молодшою дівчиною: історія стосунків (фото)

Легендарний актор понад десятиліття зустрічається з фізіотерапевткою, яка лікувала його після травми. Уперше їх разом побачили ще у 2013 році.

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Як повідомляє HELLO!, знаменитий актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який 30 липня відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із молодшою обраницею. Після розлучення з Марією Шрайвер у 2011 році він зберігає дружбу з нею, однак особисте життя вважає за краще тримати в тіні. Його нова партнерка Гізер Мілліган нечасто з’являється на публіці, проте продовжує залишатися поруч.

Хто така Гізер Мілліган

Партнерка Шварценеггера – досвідчена фізіотерапевтка й підприємиця. 50‑річна Гізер заснувала власну клініку Elite OrthoSport Physical Therapy & Performance, яка працює у Західному Лос-Анджелесі. У її професійному досьє – ступінь MBA, двадцять років практики у фізичній терапії та багаторічний досвід у спортивній гімнастиці. Переважно вона працює з професійними спортсменами.

Згідно з інформацією на сайті клініки, Мілліган створила команду фахівців, які поділяють її бачення індивідуального підходу до пацієнтів і високих стандартів лікування.

Як почалися стосунки

Арнольд познайомився з Гізер у 2012 році, коли звернувся до неї за допомогою після операції на плечі. Її порадив хірург актора. За словами Шварценеггера, він чув: "Є лише одна (людина, – ред.), це Гізер – будь-якого спортсмена я завжди направляю до неї, бо вона єдина, хто дійсно знає, про що говорить", – розповів актор у коментарі People.

Зустріч, пов’язана з реабілітацією, швидко переросла у щось більше. "Я пішов до неї, а потім, після того, як моя терапія закінчилася, після того, як я закінчив дивитися фільм, я передзвонив їй і запросив на обід, щоб подякувати", – згадував актор. – "А потім одне призвело до наступного".

Вперше їх разом помітили у 2013 році, незадовго до прем’єри стрічки "План втечі", в якій Арнольд знімався разом із Сильвестром Сталлоне.

Вони рідко з’являються на публіці, але залишаються разом

Попри те, що пара не афішує свої стосунки в соціальних мережах, за словами очевидців, вони продовжують бути разом. Останній раз їх бачили разом у червні цього року – на прем’єрі другого сезону серіалу FUBAR у Лос-Анджелесі.

Також повідомляється, що Мілліган має добрі стосунки з усіма п’ятьма дітьми Арнольда.

Арнольд відкрито про свої почуття

Під час участі в подкасті братів Келсі "New Heights" у 2023 році Шварценеггер уперше публічно згадав про свою партнерку: "Десять років тому я закохався в Гізер, свою дівчину, яка є фізіотерапевткою, лікує багатьох футболістів, боксерів, бійців UFC та баскетболістів, і вона справжня фанатка спорту, особливо футболу".

В інтерв’ю для "People" актор додав: "У нас так багато спільного. Я думаю, що це її світ. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто неймовірно цілеспрямована".

Як повідомляв Фокус, колишня дружина Шварценеггера тричі відкинула пропозицію руки і серця.

Напочатку року Арнольд Шварценеггер підтримав сина Патріка на публіці.