"Просто не готова": колишня дружина Шварценеггера тричі відкинула пропозицію руки і серця (фото)
Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер офіційно розлучилися 2021 року. Колишнє подружжя знайшло нових партнерів, але на повторні шлюби ніхто з них не наважується.
Колишня дружина актора, культуриста і політика Арнольда Шварценеггера журналістка Марія Шрайвер уже понад десять років зустрічається з політичним аналітиком Метью Даудом, але заміж вона виходити не збирається, пише RadarOnline.
За інформацією інсайдерів, 69-річна Марія відповідає "ні" на неодноразові пропозиції руки і серця Метью.
У 2011 році Шрайвер розлучилася зі Шварценеггером після 25 років шлюбу, дізнавшись, що в нього народився син від їхньої давньої хатньої робітниці Мілдред Баени. Однак переконана католичка з клану Кеннеді, у якої четверо дітей від колишнього губернатора Каліфорнії, довгий час відкладала оформлення розлучення. Тільки 2021 року, через 10 років після зради чоловіка, їхній шлюб було офіційно розірвано.
"Вона була спустошена, коли дізналася, що Шварценеггер не тільки зраджував їй, а й став батьком сина від їхньої економки всього за п'ять днів до того, як вона сама народила сина Крістофера. Вона не змогла жити під одним дахом з Арнольдом, дізнавшись про це. Подружжя розлучилося, але якийсь час намагалося налагодити стосунки і навіть звернулося до психолога. Однак Марія не змогла пережити зраду", — розповіло джерело.
Вони зі Шварценеггером, як і раніше, разом відзначають дні народження і свята зі своїми дітьми та онуками. 77-річний Шварценеггер уже десять років зустрічається з 50-річною фізіотерапевткою Гізер Мілліган, а Марія — з 63-річним Даудом, "але жоден із них не зробив наступного кроку і не зв'язав себе узами шлюбу".
"Метью тричі робив Марії пропозицію. Хоча вона насолоджується цим романом, на першому місці для неї діти й онуки. Вона просто не готова забирати час і увагу у своєї сім'ї. Її релігія також важлива: католицька церква не визнає розлучення, але Марія все одно може приймати причастя, якщо тільки не одружиться повторно. У колишнього подружжя дружні стосунки. Для дітей дуже важливо, щоб їхні батьки ладнали одне з одним, і це їхній пріоритет", — пояснив інсайдер.
Нагадаємо, 17 травня 2023 року, Фокус писав про те, що Арнольд Шварценеггер зізнався, що досі кохає колишню дружину.