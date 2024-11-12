"Просто не готова": колишня дружина Шварценеггера тричі відкинула пропозицію руки і серця (фото)

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер офіційно розлучилися 2021 року. Колишнє подружжя знайшло нових партнерів, але на повторні шлюби ніхто з них не наважується.

Колишня дружина актора, культуриста і політика Арнольда Шварценеггера журналістка Марія Шрайвер уже понад десять років зустрічається з політичним аналітиком Метью Даудом, але заміж вона виходити не збирається, пише RadarOnline.

За інформацією інсайдерів, 69-річна Марія відповідає "ні" на неодноразові пропозиції руки і серця Метью.

Марія Шрайвер і Метью Дауд

У 2011 році Шрайвер розлучилася зі Шварценеггером після 25 років шлюбу, дізнавшись, що в нього народився син від їхньої давньої хатньої робітниці Мілдред Баени. Однак переконана католичка з клану Кеннеді, у якої четверо дітей від колишнього губернатора Каліфорнії, довгий час відкладала оформлення розлучення. Тільки 2021 року, через 10 років після зради чоловіка, їхній шлюб було офіційно розірвано.

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер (архівне фото) Фото: Getty Images

"Вона була спустошена, коли дізналася, що Шварценеггер не тільки зраджував їй, а й став батьком сина від їхньої економки всього за п'ять днів до того, як вона сама народила сина Крістофера. Вона не змогла жити під одним дахом з Арнольдом, дізнавшись про це. Подружжя розлучилося, але якийсь час намагалося налагодити стосунки і навіть звернулося до психолога. Однак Марія не змогла пережити зраду", — розповіло джерело.

Марія Шрайвер зі своїми дітьми Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Вони зі Шварценеггером, як і раніше, разом відзначають дні народження і свята зі своїми дітьми та онуками. 77-річний Шварценеггер уже десять років зустрічається з 50-річною фізіотерапевткою Гізер Мілліган, а Марія — з 63-річним Даудом, "але жоден із них не зробив наступного кроку і не зв'язав себе узами шлюбу".

"Метью тричі робив Марії пропозицію. Хоча вона насолоджується цим романом, на першому місці для неї діти й онуки. Вона просто не готова забирати час і увагу у своєї сім'ї. Її релігія також важлива: католицька церква не визнає розлучення, але Марія все одно може приймати причастя, якщо тільки не одружиться повторно. У колишнього подружжя дружні стосунки. Для дітей дуже важливо, щоб їхні батьки ладнали одне з одним, і це їхній пріоритет", — пояснив інсайдер.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року, Фокус писав про те, що Арнольд Шварценеггер зізнався, що досі кохає колишню дружину.