"Просто не готова": бывшая жена Шварценеггера трижды отвергла предложение руки и сердца (фото)

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись в 2021 году. Бывшие супруги нашли новых партнеров, но на повторные браки никто из них не решается.

Бывшая жена актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера журналистка Мария Шрайвер уже более десяти лет встречается с политическим аналитиком Мэтью Даудом, но замуж она выходить не собирается, пишет RadarOnline.

По информации инсайдеров, 69-летняя Мария отвечает "нет" на неоднократные предложения руки и сердца Мэтью.

Мария Шрайвер и Мэтью Дауд

В 2011 году Шрайвер рассталась со Шварценеггером после 25 лет брака узнав, что у него родился сын от их давней домработницы Милдред Баены. Однако убежденная католичка из клана Кеннеди, у которой четверо детей от бывшего губернатора Калифорнии, долгое время откладывала оформление развода. Только в 2021 году, через 10 лет после измены супруга, их брак был официально расторгнут.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер (архивное фото) Фото: Getty Images

"Она была опустошена, когда узнала, что Шварценеггер не только изменял ей, но и стал отцом сына от их экономки всего за пять дней до того, как она сама родила сына Кристофера. Она не смогла жить под одной крышей с Арнольдом, узнав об этом. Супруги расстались, но какое-то время пытались наладить отношения и даже обратились к психологу. Однако Мария не смогла пережить предательство", — рассказал источник.

Мария Шрайвер со своими детьми Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Они со Шварценеггером по-прежнему вместе отмечают дни рождения и праздники со своими детьми и внуками. 77-летний Шварценеггер уже десять лет встречается с 50-летней физиотерапевтом Хизер Миллиган, а Мария — с 63-летним Даудом, "но ни один из них не сделал следующего шага и не связал себя узами брака".

"Мэтью трижды делал Марии предложение. Хотя она наслаждается этим романом, на первом месте для нее дети и внуки. Она просто не готова отнимать время и внимание у своей семьи. Ее религия также важна: католическая церковь не признает развод, но Мария все равно может принимать причастие, если только не вступит в повторный брак. У бывших супругов дружеские отношения. Для детей очень важно, чтобы их родители ладили друг с другом, и это их приоритет", — объяснил инсайдер.

Напомним, 17 мая 2023 года, Фокус писал о том, что Арнольд Шварценеггер признался, что до сих пор любит бывшую жену.